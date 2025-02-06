Volkswagen, önümüzdeki ay uygun fiyatlı elektrikli bir model tanıtacağını açıkladı. Bu aracın, 20 bin dolar gibi bir fiyattan sunulması bekleniyor.

Gelecekte her yerde görmeyi beklediğimiz elektrikli otomobillerin sayısı hızla artarken markalardan da sık sık bu konuda hamle görüyorduk. Şirketler, artık daha uygun fiyatlı modeller çıkararak rekabetçi olmaya çalışıyordu.

Şimdi ise bugüne kadar ID ismi altında birçok elektrikli modeliyle gördüğümüz Volkswagen’den önemli bir açıklama geldi. Alman otomobil devi, önümüzdeki ay uygun fiyatlı bir giriş seviye elektrikli araç tanıtacağını duyurdu.

20 bin dolar civarı bir fiyata sahip olacak

Şiİrketin açıklamalarına göre yeni elektrikli otomobil, 20 bin dolar gibi gerçekten çok uygun bir fiyat skalasında satılacak. Volkwsagen’in şu anki en ucuz elektriklisinin 40 bin dolar civarlarında olduğunu düşündüğümüzde bu tarz bir model gerçekten piyasaya iddialı girebilir.

Aracın detaylarıyla ilgili bir bilgi yok. Ancak gelen bilgilere göre 2022’de duyurulan ID.1 isimli konsept araç olabileceği söyleniyor. ID.1, 2021’de gösterilen ID Life isimli konsept araçla aynıydı.

İsminin ne olacağını maalesef bilemiyoruz. "ID.1" olarak devam mı edilecek önümüzdeki ay göreceğiz. Aracın, 2027 yılında yollarda olacağı da gelen bilgiler arasında.