Volkswagen Tam 100 Bin Kişiyi İşten Çıkarmaya Hazırlanıyor: 4 Fabrika da Kapanacak!

Volkswagen, yakında 4 fabrikasını kapatıp yaklaşık 100 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Volkswagen, son zamanların en büyük operasyonel fırtınasına hazırlanıyor.

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Sektörde dolaşan iddialara göre şirket, daha önce duyurduğu maliyet azaltma planlarını ikiye katlayarak tam 100 bin kişiyi işten çıkarmayı ve 4 büyük fabrikayı kapatmayı masaya yatırmış durumda.

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Büyük fabrikalar gözden çıkarıldı

Almanya’nın saygın ekonomi yayınlarından Manager Magazin’in ortaya attığı iddia, sıradan bir küçülmenin çok ötesinde. Planlara göre VW; Zwickau, Emden, Hannover ve Neckarsulm fabrikalarını gözden çıkardı. Üstelik bu tesisler şirketin kalbi konumunda.

Eğer iddialar gerçeğe dönüşürse, yollarda sıkça gördüğümüz elektrikli ID serisi, Audi’nin göz bebeği lüks modelleri ve ikonik ticari araç ID. Buzz, mevcut üretim döngüleri bittiğinde yetim kalacak. Fabrikaların kapısına kilit vurulması, mevcut iş güvencesi anlaşmaları nedeniyle hukuki bir kördüğüme dönüşebilir ancak sızıntılar yönetimin gözünü kararttığını gösteriyor.

Şirket ikiye mi bölünüyor?

Plan sadece işçi çıkarmakla sınırlı değil. Volkswagen yakın gelecekte köklü bir mutasyon da geçirecek gibi. Konuşulan bir diğer çılgın senaryo ise ana marka ile yan sanayi biriminin VW Group’tan tamamen ayrılarak iki bağımsız şirkete dönüştürülmesi. Bu hamle, ileride iki yeni şirketin borsada ayrı ayrı boy göstermesi anlamına geliyor.

Şirket sözcüsü şimdilik sessiz kalmayı ve yorum yapmamayı seçti ancak bu kadar detaylı bir planın net bir dille yalanlanmaması, şirkette bu tarz planların olduğunun göstergesi olabilir. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam ediyor olacağız.