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Volkswagen'den Webtekno Usülü Sağlamlık Testi: Yeni Elektrikli SUV, Dev Bir Mısır Patlatma Makinesine Atıldı!

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Volkswagen, 160 derecelik dev mısır patlatma tamburunda 50 takla attırdığı yeni elektrikli SUV modeli ID. AURA T6 ile gövde direncini kanıtladı.

Volkswagen'den Webtekno Usülü Sağlamlık Testi: Yeni Elektrikli SUV, Dev Bir Mısır Patlatma Makinesine Atıldı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Otomobil sektöründe alışılmış çarpışma ve güvenlik testlerinin sınırları zorlanmaya devam ediyor. Volkswagen’in Çin’deki ortaklığı FAW-Volkswagen, yeni elektrikli modeli ID. AURA T6’nın gövde direncini ve batarya güvenliğini kanıtlamak için eşine rastlanmamış bir dayanıklılık şovuna imza attı.

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Geleneksel Çin usulü basınçlı mısır patlatma kazanlarını andıran devasa ve alevli bir silindirin içine konulan araç, âdeta çamaşır makinesi tamburundaymış gibi onlarca kez döndürülerek fırınlandı.

160 derece sıcaklıkta 50 kez takla attı

Çin’de yüksek ısı ve basınç altında sürekli dönerek mısır patlatan geleneksel tambur sistemlerinden esinlenen mühendisler, yepyeni bir ID. AURA T6'yı fırın işlevi gören siyah bir silindirin içerisine yerleştirdi. Dışarıdan açık alevle yaklaşık 160 dereceye kadar ısıtılan bu devasa mekanizmada araç, tam 50 tur boyunca aralıksız takla attırılarak ağır mekanik ve termal stres testine tabi tutuldu.

Yüksek sıcaklık ve sert yuvarlanma darbeleri sonucunda aracın camlarında çatlaklar meydana gelirken tavan başta olmak üzere dış kaportada ciddi ezikler oluştu. Buna karşılık dış plastik parçaların, farların ve kapı kollarının formunu koruması, lastiklerin ise yoğun sıcağa direnmesi dikkat çekti.

En kritik sınav ise güvenlik tarafında verildi. Yolcu kabini yapısal formunu kaybetmedi ve yüksek voltajlı bataryada hiçbir yangın ya da sızıntı görülmedi. Dışarıdan büyük bir yıpranma almış gibi görünse de araç, testin hemen ardından kendi motor gücüyle hareket ederek yürüyen aksamının sağlamlığını kanıtladı.

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Araba Elektrikli Araba Volkswagen

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