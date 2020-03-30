İçinde Canavar Yatan SUV: Volvo XC40 2020’nin 10 Özelliği

Volvo XC40, isveç havasını sonuna kadar yansıtan bir model. İç konforu ve teknolojisi ile en akıllı SUV modelleri arasında yer alıyor olabilir. Biz de Volvo XC40 2020 fiyatı ve özellikleri hakkında en dikkat çeken bilgileri derledik.

Arazi koşulları için üretilen SUV modelleri, son yıllarda otomotiv sektörünü ele geçirmiş durumda. Geniş ve rahat olmalarının yanı sıra, konfor anlamında neredey tüm teknolojik gelişmeleri de içeriyorlar. Volvo XC40 2020 model de bu arabalardan biri. 3 farklı versiyonda satılan araba, her paketinde sürücüye farklı özellikler sunmayı başarıyor. Söz konusu Volvo olunca en iddialı özelliği ise güvenlik oluyor.

Volvo arabalar denilince akıllara ilk önce güvenlik önlemleri geliyor. Şasi, kasa darbe önlemleri dışında teknolojiden de arabayı sağlam tutmak amacıyla yararlanılıyor. Volvo’nun birçok araba üreticisine bu tarz ekipmanlar sattığı bilinen bir gerçek. Bu kadar yenilikçi olunması ve yeni donanımlar yaratılması maalesef arabaların fiyatlarına da yansıyor. Kendi sınıflarına göre biraz pahalı oluyorlar.

Tasarım:

Eşya saklama yeri olarak her detay değerlendirilmiş:

Volvo XC40 2019 ve 2020 modellerinde eşya gözü olarak arabada kullanılabilecek her yer değerlendirilmiş. Bu yerlere sürücü koltuğu da dahil. Sürücü koltuğunun hemen altında gizli bir bölme var ve buraya değerli eşyalar saklanabiliyor. Bunun dışında kapı yanları, torpido gözü kapağında yer alan çengel vb. ek eşya depolama alanları dikkat çekiyor. Torpido gözü iki bölgeli klimaya sahip Volvo XC40 versiyonlarında serinletme özelliğine sahip.

Her versiyon için farklı koltuk döşemesi kullanılmış:

Volvo 2020 model arabalarında kömür rengi deri döşemelere yer vermeyi tercih ediyor. Standart olarak kumaş olarak gelen koltuk kaplamaları Volvo XC40 Momentum yerine Volvo XC40 R-Design ve Inscription versiyonlarında geliyor. Deri koltuk içermeyen versiyonlarda opsiyonel olarak da satın alınabiliyor. Momentum en boş paket ve premium model olarak geçiyor.

Volvo XC40 R-Design ise sportif versiyon olarak dikkat çekiyor. Bu modelin özellikle jantları dikkat çekiyor. Inscription ise lüks model olarak geçiyor. Bu içeriğimizde de saydığımız tüm özellikle bu pakette yer alıyor ve ekstradan opsiyonel olarak satın alabileceğiniz farklı özellikleri de var. R-Design ile beraber panoramik tavan da geliyor. Bunun dışında bagaj elektrikli olarak açılıp kapanabiliyor.

Güvenlik:

Volvo adıyla özdeşleşen hava yastıkları:

Hava yastığı arabaların bir standardı olarak sunuluyor. Arabaların paketlerine göre sadece hava yastığı sayıları değişiyor. Buraya kadar Volvo için de aynı durum geçerli. Onu diğer araba üreticilerinden ayıran şey ise hava yastıklarının çalışma sistemi. En başında sürücü için boyun zedelenmelerini önlemek adına koltuk da sürücüyle beraber hareket ediyor. Hava yastıkları iki aşamalı ve perde hava yastığı da var.

Ana hava yastıkları iki aşamalı çalışıyor. Arabaya gelen darbeye göre şişme düzeyi otomatik olarak ayarlanıyor. Yani eğer darbe hava yastığı gerektirmeyecek düzeyde ise sadece emniyet kemeri sıkılıyor. Arkada oturan yolcuların dizlerini korumak için ön koltuklara yerleştirilmiş hava yastıkları bulunuyor. Bunun dışında sürücü koltuğu aşağı-yukarı hareketlerle hava yastığı patladığı zaman sürücüyü koruyor. Bu sisteme WHIPS adı veriliyor.

Bu sisteme dahilinde direksiyon da çarpışma anında gerekli olursa otomatik olarak katlanıyor. Önden darbelerde sürücü güvenliğini sağlamak için tasarlanmış bu sistem, direksiyonun üst ve alt bölümlerini kontrollü bir şekilde katlıyor. Volvo’nun diğer modellerinde de gördüğümüz bu özellik, diğer araba üreticileri tarafından hâlâ yapılmış değil.

Yandan çarpışma koruma sistemi SIPS:

Volvo otomobilleri için “sağlam araba” ifadesinin kullanılma nedeni aslında karşı arabanın pert olduğu kazalardan hafif hasar alarak kurtulmaları. Firma bunu tabii ki de betondan kasa yaparak sağlamıyor. Bilimin nimetlerinden sonuna kadar yararlanılıyor ve çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar sonucunda SIPS gibi farklı koruma sistemleri ortaya çıkıyor.

SIPS ile arabanın özellikle kapı panelleri ve yan blokları güçlendiriliyor. Bu güçlendirme ile kaza anında gelen darbenin arabanın içerisine değil, dışarısında yayılması sağlanıyor. Yaşanabilecek büyük kazalar için de tüm yolcular perde hava yastıkları ile güvence altına alınmış oluyor. Perde hava yastıkları birçok modelde gördüğümüz bir özellik haline geldi. Ancak SIPS gibi bir sistemle çok işlevsel olduğu kesin gibi duruyor.

Takla atan arabada omurgayı koruyan sistem:

Volvo’yu diğer araba üreticilerinden ayıran en temel özellikle kendi teknolojilerini geliştirmesi ve oldukça sağlam araba üretmeleri. İsveç saati misali üretilen arabalar en başında sürücü ve yolcu sağlığını korumak adına tasarlanıyor. Buna ön koltukların sistemi de dahil. Arabanın kaza sırasında takla atması gibi durumlarda dikey oluşabilecek darbelere karşı ek önlemler alınmış.

Dik gelen darbe enerjilerini ön koltuklar emme özelliğine sahip. Buna ek olarak bir de emniyet kemerinin altından kayarak vücud şeklinin bozulma ihtimalini de önlüyor. Aynı anda daha önce de bahsettiğimiz boyun koruma gibi ek önlemler de devreye giriyor ve sürücünün kazalardan en az hasar ile kurtulması sağlanıyor. Volvo’nun güvenlik önlemleri konusunda diğer araba üreticilerin önünde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sürüş destek sistemleri:

Yarı otonom sürüş sistemi Pilot Assist:

Volvo’nun bir parçası haline gelen Pilot Assist sistemi Volvo XC40 2020 modeli ile de devam ediyor. Dur kalk trafikler ve uzun yol gibi iki durumda da oldukça işinize yarayacak bir sistem. 130 km hıza kadar devrede kalan Pilot Assist, sürücü bir elini direksiyonda tutmazsa devre dışı kalıyor. Böylece uzun yollarda veya şehir içi trafikte ani gelişebilecek olaylara karşı da hazırlı olmanızı sağlıyor.

Kenara çekmeniz konusunda sizi kibarca uyaran Volvo:

SUV modelleri oldukça geniş ve büyük tasarlanıyor. Bunun yanında sürücünün işini büyük ölçüde yapan veya kolaylaştıran sürüş destek sistemleri de var. Yani özellikle uzun yolda sadece direksiyonu serçe parmağınızla tutsanız araba kendi kendine yolunda devam edebiliyor. Bu da sürücülerde mayışma ve kısa süreli dalmalara neden olabilir. Kazaların en büyük nedenlerinden biri de bu.

Volvo XC40 siz 65 km hız veya yukarısındayken tüm direksiyon hareketlerinizi ve yolu izliyor. Daha önce sisteme kaydedilen direksiyon tepkileriniz ile o anki tepkileriniz arasında farklar olursa sistem sizin yorgun olduğunuzu anlıyor ve hemen kenara çekmenizi söylüyor. Sensus Navigasyon sistemi bağlıysa size mola verebileceğiniz yerlerin bir de listesini çıkarıyor.

Volvo sürüş destek sistemlerine genel olarak baktığımızda bu segmentte yer alan diğer modellerde de olan sistemlerin olduğunu görüyoruz. Otomatik frenleme, kör nokta tespit vb. artık lüks arabalar için standart haline gelmiş tüm özellikler Volvo XC40 2020’de de var. Bu nedenle aslında bunlar için dikkat çeken özellik demek yerine standart hale gelen özellik demek daha doğru oluyor. Yine de farklı sistemler de var.

Kazayı otomatik algılayan sistem:

İnternetten mobese kazalarını izliyorsanız genellikle kırmızı ışıkta bekleyen arabalara, arkadan gelen ve duramayan arabaların çarptığını görebilirsiniz. Volvo’nun diğer modellerinde de yer alan bu sistem sayesinde, kırmızı ışıkta dururken veya durmak üzereyken arkadan gelen arabalar otomatik olarak algılanıyor. Yapay zekâ arabanın hızını otomatik olarak hesaplıyor.

Yapılan hesaplama sonucu arabanın duramayacağı anlaşılınca, arabada ne var ne yok her şey yanıp sönüyor ve sürücüye acil uyarı veriliyor. Sürücü hemen tepki veremezse araba çarpışma moduna giriyor ve emniyet kemerlerini kitliyor. Tüm bunlar da birkaç saniye içerisinde oluyor. Volvo’yu diğer rakiplerinden ayıran güzel bir güvenlik önlemi.

Konfor:

Arkada oturan yolcunun koltuğu da ısınıyor:

Lüks arabalarda genellikle ısıtmalı ve masajlı ön koltuk bekliyoruz. Volvo XC40 modelinde ise arka koltuklar da ısınıyor. Sürücü koltuğunun masaj özelliği yok ama artık standart haline gelen hafıza özelliği ve bel desteği var. Arabanın ısıtmalı sistemleri arasında ön silecekleri de yer alıyor. Yağmurlu ve soğuk havalarda cam üzerinden buğuyu ve su parçacıklarını anında silinmesini sağlıyor.

Bunun dışında tabii ki de direksiyon simidi de ısıtmalı. Soğuk havalarda sabahın erken saatlerinde arabaya binmek için sürücülerin verdiği savaşı sonlandırmak için araba üreticileri çalışmaya devam ediyorlar. Bu konudaki sistemlerden biri de ısıtıcı park kliması. Bir yolculuk sonrasında ufak bir mola vermek istediğiniz zaman motordaki sıcaklığı arabanın içerisini yaklaşık 15 dakika sıcak tutmak için kullanıyor.

Multimedya sisteminde klasik Volvo sistemleri var:

Sensus Connect ve Sensus Navigation diğer modeller gibi Volvo XC40 2020’de var. Bunun dışında vites kolunun hemen üst bölgesinde yer alan kablosuz telefon şarj alanı da bulunuyor. Bu alanda telefon şarj olurken aynı zamanda müzik sistemine bağlanarak şarkı çalınabiliyor. Bunun dışında Sensus Navigation sistemi de arabaya bağlı bir şekilde kullanılıyor.

XC40’lar standart olarak 12,3 inç’lik gösterge ekranı ile geliyorlar. Multimedya sisteminin dokunmatik ekranı ise 9 inç boyutunda oluyor. Dokunmatik ekran dışında direksiyon simidi ve sesli komut üzerinden de kontrol sağlanabiliyor. Sensus Navigasyon yakınlarda size uygun park yeri bulma işini de üstleniyor. Tüm bu özellikleri orta bölümde yer alan ekrandan takip edebiliyorsunuz.

Başlangıç olarak Air Woofer Technology özelliğine sahip bir bas ve 3 hoparlör bizi karşılıyor. Orta düzey sistem olarak Volvo XC40 akustiğine göre üretilen bir müzik sistemi var. Bu sistem ise 8 hoparlöre sahip.Son olarak premium müzik sistemi olan Harman Kardon Premium Sound var. 14 hi-fi hoparlör ve dışarıdan hava alan bas ile çalışıyor. Bu sistem de Volvo akustiğine göre ayarlanıyor. Müzik sistemleri versiyonlara göre değişiyor.

Volvo XC40 2020 performansı, yakıt tüketimi ve motorları:

2019 modelinde ikiden fazla motor bulunsa da, 2020 modeli için şimdilik T4 ve T5 motorları bulunuyor. 2.0 litre, 187 hp ve 248 hp gücündeki motorlar, 3000 kg ağırlığındaki araba için olduka yeterli duruyor. Ancak yine de kendi sınıfındaki BMW gibi markalarla karşılaştırınca, dinamik sürüş konusunda biraz eksik kalıyor diyebiliriz. İki motor arasından sadece T5, 4X4 olarak sunuluyor.

T4 FWD 2.0 187 HP:

0-100 km hızlanma: 6,2 saniye

Şehir içi (lt/100 km): 10,23

Şehir dışı (lt/100 km): 7,13

Ortalama (lt/100 km): 8,71

T5 AWP 2.0 248 HP 4X4:

0-100 km hızlanma: -

Şehir içi (lt/100 km): 10,23

Şehir dışı (lt/100 km): 7,13

Ortalama (lt/100 km): 8,71

Volvo XC40 2020 fiyatları:

Volvo XC40 T3 FWD Momentum: 302.283 TL

Volvo XC40 T3 FWD Inscription: 342.899 TL

Volvo XC40 T3 FWD R-Design: 346.991 TL

Volvo XC40 T4 AWD Inscription: 491.728 TL

Volvo XC40 T4 AWD R-Design: 510.201 TL

Yukarıdaki fiyatlar mart ayı ve 2019 model Volvo XC40 için geçerlidir. Güncel fiyat listesine buradan ulaşabilirsiniz. 2020 model XC40 şu an Amerika’da ortalama 39 bin - 40 bin dolar civarında satılıyor. Ancak ülkemizdeki satış fiyatları henüz açıklanmadı. Hep birlikte yakın bir zamanda öğreneceğiz. Fiyatların eski modelden de yüksek olacağı ise kötü bir gerçek. Bu nedenle her şeye hazırlıklı olmalıyız.

2020 yılı Volvo için biraz hareketli geçecek çünkü tam elektrikli Volvo XC40 Recharge modeli de piyasaya sürülüyor. Firma böylece ilk defa tam elektrikli bir modeli piyasaya sürmüş olacak. Söz konusu olan Volvo olunca haberi duyanlar heyecanlanmıyor da değil. Yeni modelle ilgili gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ancak şimdilik Volvo XC40 2020 fiyatları için hüzünlü bir geri sayım içerisindeyiz.

Volvo XC40 Recharge 2020'de geliyor:

Volvo'nun ilk tam elektrikli SUV modeli olan XC40 Recharge 2020 yılı içerisinde gelecek. Arabanın detayları da belli olmaya başladı. 8 farklı renk seçeneği ile sunulacak model, 2020 model diğer XC40’lar ile aynı iç tasarıma sahip. Sadece vites değişmiş. Bunun dışında arabanın tabii ki motor ve yakıt performansı da değişiyor.

0-100 km hıza 4.7 saniyede ulaşan Volvo XC40 Recharge, tam şarj ile 320 km üzeri yol gidebiliyor. Bu rakam şimdilik az gibi gelse de batarya 40 dakikada %80 şarj olabiliyor. Bu da yarım saatlik bir mola ile yarıdan fazla şarj elde etme anlamına geliyor. Bu kadar çok elektrik tüketmesinin 402 hp’lik güçlü motoru ile bir ilgisi de olabilir tabii ki. Arabayla ilgili çok daha fazla detay yakında belli olacak.