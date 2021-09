Volvo, bazı internet sayfalarının ikonları ile sosyal medya hesaplarında, yeni bir logo kullanmaya başladı. Şirketin güncel logosunun iki boyutlu ve daha sade bir versiyonu olan yeni logo, şirketin diğer otomotiv üreticilerinden etkilendiğinin açık bir göstergesi. Yeni logonun araçlara ulaşacağı tarih ise şimdilik bilinmiyor.

Piyasaya sürdüğü araçlarının sağlamlığıyla bilinen Volvo, sessiz sedasız logosunu değiştirdi. Şirketin bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan yeni logo, diğer otomotiv üreticileri gibi sadeliği ön plana çıkarmaya odaklanmış gibi görünüyor. Volvo'nun yakın bir gelecekte konuyla ilgili bir açıklama yapması ve dünya genelinde yeni logoya geçmesi bekleniyor.

1927 yılından beri hizmet vermekte olan Volvo, bugüne dek çok sayıda logo kullandı. Bunlardan en meşhur olanı, bir daire içerisine yerleştirilmiş Volvo ibaresi ile dairenin sağ üst kısmına doğru eklenen bir ok simgesiydi. Bu ok simgesi, genelde aracın ızgarasına bağlanıyordu. Şirketin modern araçlarının arka kısmında ise doğrudan Volvo ibaresi yer alıyordu. Yeni logo, dairesel yapıya yeni bir bakış kazandırıyor. Bu arada, söz konusu daire ve ok şeklinin demir ve sağlamlığa vurgu yaptığını belirtmeden geçmeyelim.

Volvo'nun yeni logosu işte böyle görünüyor

Volvo'nun güncel logosu, gölgelendirme tekniği ile üç boyutlu bir yapıya sahipti. Ancak yeni logo, bu üç boyutlu tasarımı ortadan kaldırıyor. Yakın bir geçmişte başta Volkswagen olmak üzere pek çok markada gördüğümüz gibi Volvo da logosunu iki boyutlu bir hale getirmiş durumda. Bu yeni logo, özellikle de araç direksiyonlarında oldukça şık görünecek gibi duruyor.

Az önce de belirttiğimiz gibi; Volvo'nun yeni logosu dünya genelinde kullanıma sunulmadı. Ancak şirketin bazı sosyal medya hesapları ile örneğin Volvo Türkiye'nin internet sitesine ait favicon, yeni logoyu kullanmaya başlamış durumda. Bakalım yeni logo, Volvo'nun şirket geleceğine yönelik hangi kararlarının başlangıcı olacak...

Volvo logolarının yıllar içerisindeki değişimi

Volvo Türkiye'nin internet sitesindeki yeni favicon ise şöyle görünüyor