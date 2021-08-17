Dünyanın en sağlam arabası dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk marka Volvo ve onun ürettiği modeller oluyor. Peki, bu gerçekten doğru mu yoksa bir şehir efsanesi mi? Gelin Volvo modellerinin özelliklerine ve güvenlik derecelendirmelerine bakarak Volvo ne kadar sağlam sorusunun yanıtını görelim.

Volvo, 1927 yılında beri faaliyet gösteren bir endüstri firmasıdır. Otomobil firması demiyoruz çünkü bu firma otomobilin yanı sıra tır, otobüs, iş makinesi, endüstriyel motor ve deniz motoru üretiyor. Bu kadar farklı alanda faaliyet göstermesine rağmen hepimiz bu firmayı bir tank kadar güçlü otomobil modelleri ile tanıyoruz. Volvo ne kadar sağlam sorusunun yanıtı ise bu modellerin sahip olduğu özelliklerde gizli.

Rahatça söyleyebiliriz ki dünyanın en sağlam arabalarını Volvo yapıyor. Bu sağlam arabalarda İsveç çeliğinin güçlü yapısının etkisi olduğu kadar firma mühendislerinin uzun yıllardır araç güvenliği üzerine yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkardıkları güvenlik teknolojileri de var. Gelin Volvo modellerinin yapısını biraz yakından inceleyelim ve Volvo ne kadar sağlam sorusunun yanıtını görelim.

Volvo gerçekten sağlam mı?

Herhangi bir arama motoruna Volvo ve kaza kelimelerini yazarak arattığınız zaman karşınıza hurdaya çıkmış bir araba ve yanında sıyrık bile almamış bir Volvo görüntüleri çıkacaktır. Bu görüntülerin nedeni Volvo modellerinin sahip olduğu İsveç çeliğinden yapılmış kasa ve dolgulu panel yapısıdır.

2019 yılında yapılan bir ankette 0 - 3 yaş arası Volvo modellerinin hiç arıza yapmadığı, 3 - 8 yaş arası modellerin ise yazılım sorunları nedeniyle servise gittiği görüldü. Volvo sahiplerinin yalnızca %2,3’ü ciddi bir arıza nedeniyle servise gittiklerini söylüyor. Bu oranların anlattığı, Volvo modellerinin yalnızca güçlü bir kasaya sahip olduğu değil aynı zamanda güçlü bir motor ve yazılım sistemine de sahip olduğudur.

Volvo markasının logosu, antik dönemde demir için kullanılan bir simgedir. Bu logo, araç kasasında kullanılan İsveç çeliğinden geliyor. İlk dönem oldukça kaba olan Volvo araçların tasarımının biraz daha kıvrımlı olması istendiği zaman mühendisler, İsveç çeliğini ancak bu kadar bükebildiklerini söylemişlerdir. Endüstriyel çalışmalarla bile bükülmesi zor bir çelikle kaplı otomobil elbette sağlam olacak.

Volvo ile hayatımıza giren güvenlik sistemlerinden bazıları:

Çelik kafes sistemi

Cam kırığına bağlı yaralanmaları en aza indiren lamine cam

Ön cam buzlanmasını engelleme sistemi

Darbe emici madde ile dolu ön ve yan panel

Emniyet kemeri

Arka koltuk emniyet kemeri

Emniyet kemeri uyarısı

Bebek koltuğu

Kilit sistemi

Darbe emen direksiyon

Darbe emen tampon

ABS fren sistemi

Dört çeperli hava yastığı

Çevre algılamalı fren sistemi

Yan darbe koruma sistemi

Boyun zedelenmesi koruma sistemi

Devrilme koruma sistemi

Yoldan çıkma koruma sistemi

İnternete bağlı güvenlik

Karşıdan geleni algılama

Hız sınırlaması

Bugün bir otomobil almak istediğiniz zaman listedeki bu özelliklerin olmaması gibi bir durum söz konusu bile değil. Ancak 1940’lı, 1950’li ve 1980’li yıllarda bu özelliklerin hiçbiri bilinmiyordu. Volvo mühendisleri, yıllar süren uzun çalışmalardan sonra adım adım otomobilleri bugün vazgeçilmez olan güvenlik sistemleri ile tanıştırdılar.

Volvo modellerinin sağlam olduğunun bir efsaneye dönüşme nedeni tam olarak budur. Çünkü bu mühendislerin temel amacı, güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkarmaktır. Günümüzde bu sistemler, teknolojinin de yardımıyla giderek güçleniyor. Elbette, bu tür ek özellikler Volvo araçların fiyatlarını da arttırıyor. Ancak değer mi, siz düşünün.

Volvo'nun sağlamlığı kanıtlanan arabaları:

European New Car Assessment Programme kısaca Euro NCAP, 1997 yılından beri Avrupa’da üretilen arabaların güvenlik ve performans değerlendirmesini yapıyor. Yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya ve güvenlik yardımcısı olmak üzere dört temel kategori üzerinden değerlendirilen arabalar %100 üzerinden bir puan alıyorlar. Volvo araçlar da bu değerlendirmeye tabi tutuluyorlar.

Volvo S60

Yetişkin yolcu güvenliği: %96

Çocuk yolcu güvenliği: %84

Yaya güvenliği: %74

Güvenlik yardımcısı: %76

Volvo V60

Yetişkin yolcu güvenliği: %96

Çocuk yolcu güvenliği: %84

Yaya güvenliği: %74

Güvenlik yardımcısı: %76

Volvo XC40

Yetişkin yolcu güvenliği: %97

Çocuk yolcu güvenliği: %87

Yaya güvenliği: %71

Güvenlik yardımcısı: %76

Volvo XC60

Yetişkin yolcu güvenliği: %98

Çocuk yolcu güvenliği: %87

Yaya güvenliği: %76

Güvenlik yardımcısı: %95

Volvo S90

Yetişkin yolcu güvenliği: %95

Çocuk yolcu güvenliği: %80

Yaya güvenliği: %76

Güvenlik yardımcısı: %93

Volvo V90

Yetişkin yolcu güvenliği: %95

Çocuk yolcu güvenliği: %80

Yaya güvenliği: %76

Güvenlik yardımcısı: %93

Volvo XC90

Yetişkin yolcu güvenliği: %97

Çocuk yolcu güvenliği: %87

Yaya güvenliği: %72

Güvenlik yardımcısı: %94

Güvenlik değerlendirmeleri, ilkleri ve sunduğu özellikleri bakımından Volvo ne kadar sağlam sorusunu yanıtladık ve Volvo hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Volvo modelleri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.