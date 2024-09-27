Bilim insanlarının 'EndoMac progenitörleri' adı verdikleri yeni hücre keşfi, vücudun iyileşme sürecini önemli ölçüde etkileyebilir.

Avustralyalı bilim insanları, memeli canlıların iyileşme sürecine dair önemli bir keşfe imza attı. Araştırmacılar, farelerin aortunda bulunan yeni bir hücre türü keşfettiler. Bu hücre türü, bilim dünyasında uzun süredir varlığı tahmin edilen ancak şimdiye kadar doğrulanamamış bir hücreyi temsil ediyor.

Yeni keşfedilen hücrelere "EndoMac progenitörleri" adı verildi. Bahsi geçen hücrelerin, kan damarlarının büyümesini destekleyerek vücudun iyileşmesine katkıda bulunduğu anlaşıldı. Güney Avustralya Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden (SAHMRI) tıp bilimcisi Sanuri Liyanage, bu hücrelerin yaralanma ya da kan akışındaki bozulmalar durumunda hızla harekete geçerek, iyileşme sürecine yardımcı olduğunu belirtti.

EndoMac progenitörleri neden bu kadar önemli?

Araştırma ekibi, EndoMac progenitör hücrelerini farelerden izole ederek laboratuvarda kültürledi ve hücre kolonileri oluşturdu. Bu hücreler, diyabetik farelere enjekte edildiğinde yara iyileşmesini önemli ölçüde hızlandırdı. Yani kısaca bu durum, hücrelerin iyileşme sürecinde ne kadar etkili olabileceğini gösterdi.

Bu hücrelerin işlevini anlamak için öncelikle makrofaj hücrelerini incelemek gerekiyor. Makrofajlar, embriyo tarafından üretilen ilk bağışıklık hücreleridir ve yaşam boyu vücutta kalmaya devam ederler ancak bilim insanları, bu hücrelerin yetişkinlik döneminde kök hücreler tarafından yenilendiğini düşünüyorlardı. Son araştırmalar ise bazı dokularda bu kök hücrelerin temelden var olabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar şimdi ise insan vücudunda da benzer hücrelerin bulunup bulunmadığını araştırıyorlar. Elde edilen bulgular, kronik yaraların tedavisinde devrim niteliğinde olabilir.

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