Volkswagen ve Rivian, dokuzuncu nesil Golf'ü elektrikli hâle getirmeyi amaçlıyor.

Volkswagen, tamamen elektrikli 9. nesil Golf için Rivian ile birlikte çalışmalarına başladı. Bu model 2029'da piyasaya sürülecek. Araç hakkındaki resmi bilgiler sınırlı olsa da yeni modelin gelecek yıl üretime girmesi bekleniyor. Bu durumda elbette ID.3 modelinin üretimi sona erebilir.

Yeni kompakt elektrikli araç gelecek olan Ölçeklenebilir Sistemler Platformu (SSP) üzerinde yükselecek. Birkaç hafta önce VW ve Rivian arasında imzalanan 5,8 milyar dolarlık ortak girişimin bir parçası olarak bu modelin mimarisinde ve yazılımında iki taraf beraber çalışacak. Bu iş birliğinin ilk örneklerini ise yeni Golf'te göreceğiz. Aracın muhtemel çıkış tarihi ise 2029.

Araç yazılım tabanlı olacak

Volkswagen Patronu Thomas Schäfer, "Yazılım tanımlı aracı nasıl üreteceğimize karar verdik. Bu, Rivian ile oluşturduğumuz ortak girişim üzerinden gerçekleşecek ve burada yeni elektrik-elektronik mimarisini birlikte geliştireceğiz. Ancak bu yolculuğa daha ikonik bir ürünle başlamak istediğimize de karar verdik. Bu nedenle Golf ile başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu iş birliği çok da beklendik bir gelişme değildi ancak otomotiv sektöründeki değişimi de göstermesi açısından önemli bir anlaşma olarak karşımıza çıkıyor. Geleneksel üreticiler artık teknolojiye odaklı yeni girişimler ile birlikte çalışmayı tercih ediyor.

Yeni elektrikli golf, Rivian'ın tecrübeleriyle üretilecek ilk otomobil olacak.