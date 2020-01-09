Yeni Batman Oyununa Görüntüler Ortaya Çıktı

Warner Bros, henüz resmi olarak çıkış tarihini ya da ismini açıklamadığı yeni Batman oyunundan bir görüntü paylaştı. Oyun Warner Bros Montreal tarafından geliştiriliyor.

Warner Bros Montreal, Rocksteady’nin Arkham serisi sona erdikten sonra Dark Knight oyunlarının liderliğini üstlenmişti. Geçtiğimiz aylarda firmanın pek çok çalışanı oyuna ait bilgiler paylaşmıştı. Pek çok hayran oyun hakkındaki resmi açıklamanın geçen yıl Yılın Oyunu ödülleri sırasında açıklanacağını düşünüyordu ancak böyle olmadı.

Batman ile Gotham Polisi karşı karşıya

Geliştiricinin çeşitli sosyal medya hesaplarından paylaşılan görselleri kullanan bir takipçi, parçaları bir araya getirerek bir çeşit logo ortaya çıkarmayı başardı. Oyunun sloganının “Şövalyeyi yakala” olduğu belirtilmişti. Varsayımlara göre bu logo Gotham Polisine ait ve bu durum sloganla da uyumlu gözüküyor.

Haliyle insanların aklında daha büyük bir gizem oluşuyor: Batman neden Jim Gordon’un suçlu listesinde yer alıyor? Sebebini bilmiyoruz ama daha önce kendisini kanunun yanlış tarafında sık sık gördük.

Firma daha önce de internet üzerinden bazı görseller paylaşmıştı. Keskin gözlü DC takipçileri daha önceki görsellerde Baykuşlar Divanı’nın sembolünü fark etmişti. Baykuşlar Divanı ve diğer modern Batman hikayelerini yazan Scott Snyder da daha sonra sildiği bir tweette “Bekleyin… #baykuşlardivanındankorkun” yazmıştı.

Baykuşlar Divanı nedir?

Baykuşlar Divanı, Batman’den önce şehrin tek hakimi olan ve oldukça eski bir kült. Bu kült şehirde güç elde etmek için mimari işine giriyor ve bolca da suikast işliyor. Fakat kültün esas düşmanlık ettiği kişi Batman değil, Bruce Wayne. Şehri yenilemeye karar veren Wayne, karşısında bu ekibi buluyor.

Oldukça başarılı bir çizgi roman serisi olan Baykuşlar Divanı, ülkemizde de oldukça iyi satmıştı. Oyun için de oldukça başarılı bir senaryo sağlayabilir, özellikle de hikaye gereği farklı mekanların kullanımı oldukça kolay olacaktır. Ayrıca bu kültün Batman ile GCPD’yi birbirine düşürmesi oldukça kolay gözüküyor. Yeni Batman oyunu ne zaman çıkacak bilinmese de yakın zamanda oyun hakkında daha fazla bilgi edineceğiz gibi duruyor.