2019’un en iyilerinin seçileceği Webrazzi Ödülleri için halk oylaması süreci başladı. Webtekno YouTube Kanalı, kendi kategorisinden adaylık elde ederken; kurucumuz İbrahim Akman Masomo ile “Yılın Girişimcisi” dalında, Masomo ise “Yılın Oyun Girişimi” dalında adaylık elde etti. 37 kategoride yılın enlerini seçmeniz için yapmanız gerekenleri açıklıyoruz.

2009 yılından bu yana düzenlenen gelenekselleşmiş Webrazzi Ödülleri’nde 2019’un enlerini seçme vakti geldi. İnternet ekosistemine damgasını vuran onlarca şirket, girişimci, girişim, mobil uygulama, fenomen ve içerik üreticisinin bulunduğu 37 kategori için halk oylaması süreci başladı.

İZMO çatısı altından çıkan 2 proje, Webrazzi Ödülleri’nde kendi dallarında adaylık elde ettiler. Masomo, "Yılın Oyun Girişimi" dalında adaylık elde ederken, kurucumuz İbrahim Akman Masomo ile “Yılın Girişimcisi” dalında aday gösterildi. Webtekno YouTube Kanalı ise kendi alanında yeniden adaylığa layık görüldü.

Ayrıca Masomo’nun dünya çapında başarılar elde etmesini sağlayan Erdem Yurdanur "Yılın Melek Yatırımcısı" dalında Webrazzi Ödülleri’ne aday oldu. Yurdanur, Masomo’nun Türkiye’nin en değerli oyun girişimlerinden birisi olmasına ön ayak olmuştu.

Webrazzi Ödülleri 2019’da oy kullanmak için ne yapmanız gerek?

Webrazzi Ödülleri’nin resmi oylama sayfasına gidin,

Türkiye’de internet dünyasının enlerini seçmek için 37 kategoride oyunuzu kullanın,

Listede otomotivden haberleşmeye, teknolojik ürünlerden o ürünleri tasarlayan şirketlere kadar oldukça tanıdık gelen yüzlerle karşılacaksınız :) Webtekno olarak, elbette adaylık elde ettiğimiz tüm dallarda oyunuza talibiz, ancak okuyucularımızın her kategoride kendilerine göre en doğru aday için fikir belirtmelerini temenni ediyoruz.

Her bir kullanıcının her kategori için sadece 1 oy kullanabileceği oylama süreci, 5 Ocak 2020 saat 23:59’da sona erecek. Geçtiğimiz yıl 433 bin kişinin oy kullandığı Webrazzi Ödülleri için bu yıl daha yüksek katılım bekleniyor. Sonuçlar ise 6 Ocak 2020'de Webrazzi tarafından açıklanacak.

Webrazzi Ödülleri 2019’da tüm adaylara başarılar dileriz, görüşmek üzere :)