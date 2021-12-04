Yakın Zamanda Aldığımız Ürünlerin Fiyat Değişimi (Acıtır)

Webtekno ekibi olarak bugün, yakın zamanda satın aldığımız ürünlerden bazılarını seçerek satın aldığımız anki ve bugünkü fiyatlarını karşılaştırdık. Ortaya çıkan sonuç, fiyatların çok kısa sürede ne kadar değiştiğini yeniden gözler önüne seriyor.

Türkiye’de uzun bir süredir düşüşte olan alım gücü, en sonunda kurdaki kısa sürede yaşanan yüksek artış ve enflasyonun artmasıyla birlikte çok daha belirgin hale geldi. Öyle ki birçok ürünün fiyatı, yalnızca 1 hafta içinde en az %50 zamlandı. Akaryakıt fiyatları arttı, tedarik sorunları başladı ve marketler yağ ve şeker gibi bazı ürünleri kişi başına belli sayıda satmaya başladı.

Günümüzde birçok medya kuruluşu, Cumhuriyet tarihinde ilk kez 7 yıl üst üste yaşanan 'kişi başına gelirdeki düşüşün' sekizinci yıla doğru gittiği sırada dolarda 10 kuruşluk düşüş yaşandığında ‘çakıldı’ gibi başlıklar atmaya devam ediyor. Ama bu başlıklar atılmaya devam ederken alım gücümüz de erimeye ‘dur’ demiyor. Bizler de alım gücümüzde çok da uzağa gitmeden, son aylarda nasıl bir değişiklik oldu göstermek için bu basit yazıyı hazırladık. Yazımızda Webtekno ekibi olarak son dönemlerde satın aldığımız bazı ürünlerin fiyatlarını, satın aldığımız zaman ve bugünkü fiyatları şeklinde listeledik. Gelin, bakalım en çok hangimiz daha iyi yatırım yapmış(!)

Ekibimizin daha önce satın aldığı ürünler VS şimdiki fiyatları:

NOT: Fiyat farkını görmek için, görselin ortasında yer alan çubuğu sağa veya sola kaydırabilirsiniz.

Bilgisayarlar, bilgisayar bileşenleri ve çevre birimlerinden başlayalım:

Haziran ayında 5.000 TL'den satılan monitör, daha doğru düzgün zam bile gelmeden zamlandı (Samsung, henüz fiyat güncellemedi):

Mart 2020'de 175 TL olan mouse:

Eylül 2020'nin 100 TL'lik klavyesi:

Eylül 2020'nin 1.879 TL'lik işlemcisi artık el yakıyor:

Mayıs 2020'nin 2.850 TL'lik monitörü neredeyse 2'ye katladı:

Haziran ayının 550 TL'lik RAM'i, almayan bin pişman:

Günümüz için düşük özellikli olan bir laptop (Önceki fiyatı bile normal değildi):

Yakın zamanda alınan 3 boyutlu yazıcıda durum:

Peki telefon fiyatlarında durum ne?

Şubatta 2.900 TL olan Huawei P40 Lite:

Nisanda 6.000 TL olan Xiaomi Mi 10T Pro 'yuh' dedirtiyor::

iPhone SE 2. nesil fiyatları (Apple, hâlâ dolar kurunun yükselişinin tam olarak yansıtmadı):

Kasım 2018'de 399 TL olan saat, 2021'in aynı döneminde ne kadar?:

Bir de kişisel bakım ve ev eşyalarına bakalım:

Yakın zamanda alınan mikserin fiyatı 400 TL oynadı:

Terlik...

Mart 2021'de 140 TL olan akıllı ampul, artık o kadar da güzel bir seçenek değil:

Tost makinesi de eksik kalmasın:

Akıllı süpürgelerde de durum benzer:

Bir de normal süpürgelere bakalım:

Artık tıraş olmak da pahalı:

Evet, bu da 2 kat arttı:

Diğer kategorilerdeki eşyalara ve ürünlere bakalım:

Türkiye'de üretilen bir ürünü görelim:

Kedi mamaları, değeri en kısa sürede artan ürünler arasına girdi:

Birkaç gün arayla aynı mağazanın uygulamasından kareler:

Protein fiyatları:

Biraz da market turu (arada 3 gün var):

Yine yerli malına dönelim, Mayıs'ta 291 TL olan tencere:

Yastık bile 2 kattan daha fazla değerlendi:

BONUS: Listemizde fiyatı artmayan tek ürün:

Kendi örneklerinizi de paylaşmayı unutmayınız.