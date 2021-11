Apple Türkiye, iPhone 13 Satışlarından 'Zarar' Ediyor

Dolar kurunun yükselişine dayanamayan Apple Türkiye, çevrimiçi mağazalarını kapatmaya ve fiyatlara zam yapmaya karar verdi. Apple'ı bu karara götüren yolda neler yaşandı? iPhone 13 ailesinin Türkiye'ye geliş maliyeti, ne kadar arttı?

Türk lirasının dolar kuru karşısında yaşadığı şok değer kaybı, özellikle de teknoloji tutkunlarını etkiledi. Zira doğrudan dolar endeksli olan bu ürünler, Türk lirasının değer kaybının yükselmesiyle resmen ulaşılamaz hale geldi. Hatta ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde aldığı bir karar ile ürünlerinin Türkiye'deki satışlarını durdurdu. Bir süre satış yapmayan Apple, geçtiğimiz saatlerde ise Türkiye'deki yeni fiyatlarını duyurdu.

Hatırlayanlarınız olacaktır; iPhone 13 ailesi duyurulduğunda bu akıllı telefonların Türkiye'deki fiyatları ile ilgili detaylı hesaplamalar yapmıştık. Bu hesaplamalar kapsamında bir iPhone 13'ün Türkiye'ye kaç dolara geldiğinden, bu telefonun satışından ne kadar vergi alındığından bahsetmiştik. Ayrıca ÖTV'yi kaldırdığımızda, bir iPhone 13'ün fiyatının ne kadara düşeceğine de hep birlikte bakmıştık. Şimdi güncel fiyatlarla, iPhone 13 ailesinin Türkiye'ye geliş fiyatının nasıl değiştiğine hep birlikte bakacağız.

Apple Türkiye'nin iPhone 13 maliyetleri nasıl değişti?

Hatırlatma: İçeriğimize geçmeden önce, Türkiye'ye gelen bir akıllı telefonun mali anlamda hangi süreçlerden geçtiğine ve hangi vergilere dahil edildiklerine bir kez daha bakalım. Ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler yüzde 18 KDV, yüzde 50 ÖTV, yüzde 10 TRT payı ve yüzde 1 de Kültür ve Turizm Bakanlığı payı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak vergi hesabı, çarpılarak hesaplandığından, bir akıllı telefonun fiyatında yüzde 96,6 oranında vergi bulunuyor. Bu durumda, bir iPhone 13 modelinin Türkiye'ye geliş fiyatını hesaplamak için, "Ürünün Türkiye'ye giriş fiyatının yüzde 96,6'sı, yani 6.236 TL'si vergiyse, ürünün gümrüğe giriş fiyatı nedir?" sorusu üzerinden hareket etmek, bizi doğru sonuçlara götürecek.

iPhone 13 mini

128 GB versiyon için:

Satış fiyatı: 13.999 TL (1.157 dolar)

13.999 TL (1.157 dolar) Vergi: 6.236 TL (515 dolar)

6.236 TL (515 dolar) Gümrüğe giriş fiyatı: 6.455 TL (533 dolar)

6.455 TL (533 dolar) Apple Türkiye'nin karı: 1.308 TL (108 dolar)

1.308 TL (108 dolar) Apple Türkiye'nin zamdan önceki karı: 1.471 TL (15 Eylül'de 8,43 olan kura göre 174 dolar)

256 GB versiyon için:

Satış fiyatı: 15.199 TL (1.253 dolar)

15.199 TL (1.253 dolar) Vergi: 6.525 TL (538 dolar)

6.525 TL (538 dolar) Gümrüğe giriş fiyatı: 6.754 TL (554 dolar)

6.754 TL (554 dolar) Apple Türkiye'nin karı: 1.920 TL (158 dolar)

1.920 TL (158 dolar) Apple Türkiye'nin zamdan önceki karı: 2.003 TL (15 Eylül'de 8,43 olan kura göre 237 dolar)

512 GB versiyon için:

Satış fiyatı: 17.599 TL (1.451 dolar)

17.599 TL (1.451 dolar) Vergi: 7.102 TL (585 dolar)

7.102 TL (585 dolar) Gümrüğe giriş fiyatı: 7.351 TL (606 dolar)

7.351 TL (606 dolar) Apple Türkiye'nin karı: 3.146 TL (260 dolar)

3.146 TL (260 dolar) Apple Türkiye'nin zamdan önceki karı: 3.068 TL (15 Eylül'de 8,43 olan kura göre 364 dolar)

iPhone 13 mini, ilk duyurulduğunda gümrüğe giriş fiyatı neydi?

128 GB versiyon: 4.846 TL (1.609 TL arttı)

256 GB versiyon: 5.084 TL (1.670 TL arttı)

512 GB versiyon: 5.560 TL (1.791 TL arttı)

iPhone 13

128 GB versiyon için:

Satış fiyatı: 14.999 TL (1.237 dolar)

14.999 TL (1.237 dolar) Vergi: 6.510 TL (537 dolar)

6.510 TL (537 dolar) Gümrüğe giriş fiyatı: 6.739 TL (555 dolar)

6.739 TL (555 dolar) Apple Türkiye'nin karı: 1.750 TL (144 dolar)

1.750 TL (144 dolar) Apple Türkiye'nin zamdan önceki karı: 1.980 TL (15 Eylül'de 8,43 olan kura göre 234 dolar)

256 GB versiyon için:

Satış fiyatı: 16.199 TL (1.336 dolar)

16.199 TL (1.336 dolar) Vergi: 6.799 TL (560 dolar)

6.799 TL (560 dolar) Gümrüğe giriş fiyatı: 7.038 TL (580 dolar)

7.038 TL (580 dolar) Apple Türkiye'nin karı: 2.362 TL (194 dolar)

2.362 TL (194 dolar) Apple Türkiye'nin zamdan önceki karı: 2.512 TL (15 Eylül'de 8,43 olan kura göre 297 dolar)

512 GB versiyon için:

Satış fiyatı: 18.599 TL (1.534 dolar)

18.599 TL (1.534 dolar) Vergi: 7.376 TL (608 dolar)

7.376 TL (608 dolar) Gümrüğe giriş fiyatı: 7.635 TL (630 dolar)

7.635 TL (630 dolar) Apple Türkiye'nin karı : 3.588 TL (295 dolar)

: 3.588 TL (295 dolar) Apple Türkiye'nin zamdan önceki karı: 3.576 TL (15 Eylül'de 8,43 olan kura göre 424 dolar)

iPhone 13, ilk duyurulduğunda gümrüğe giriş fiyatı neydi?

128 GB versiyon: 5.096 TL (1.643 TL arttı)

256 GB versiyon: 5.334 TL (1.704 TL arttı)

512 GB versiyon: 5.810 TL (1.825 TL arttı)

iPhone 13 Pro

128 GB versiyon için:

Satış fiyatı: 19.999 TL (1.650 dolar)

19.999 TL (1.650 dolar) Vergi: 9.250 TL (763 dolar)

9.250 TL (763 dolar) Gümrüğe giriş fiyatı: 9.575 TL (790 dolar)

9.575 TL (790 dolar) Apple Türkiye'nin karı: 1.174 TL (97 dolar)

1.174 TL (97 dolar) Apple Türkiye'nin zamdan önceki karı: 1.354 TL (15 Eylül'de 8,43 olan kura göre 160 dolar)

256 GB versiyon için:

Satış fiyatı: 21.199 TL (1.748 dolar)

21.199 TL (1.748 dolar) Vergi: 9.557 TL (788 dolar)

9.557 TL (788 dolar) Gümrüğe giriş fiyatı: 9.893 TL (816 dolar)

9.893 TL (816 dolar) Apple Türkiye'nin karı: 1.749 TL (144 dolar)

1.749 TL (144 dolar) Apple Türkiye'nin zamdan önceki karı: 1.849 TL (15 Eylül'de 8,43 olan kura göre 219 dolar)

512 GB versiyon için:

Satış fiyatı: 23.599 TL (1.946 dolar)

23.599 TL (1.946 dolar) Vergi: 10.171 TL (839 dolar)

10.171 TL (839 dolar) Gümrüğe giriş fiyatı: 10.528 TL (868 dolar)

10.528 TL (868 dolar) Apple Türkiye'nin karı: 2.900 TL (239 dolar)

2.900 TL (239 dolar) Apple Türkiye'nin zamdan önceki karı: 2.842 TL (15 Eylül'de 8,43 olan kura göre 337 dolar)

1 TB versiyon için:

Satış fiyatı: 25.999 TL (2.144 dolar)

25.999 TL (2.144 dolar) Vergi: 11.033 TL (910 dolar)

11.033 TL (910 dolar) Gümrüğe giriş fiyatı: 11.421 TL (942 dolar)

11.421 TL (942 dolar) Apple Türkiye'nin karı: 3.545 TL (292 dolar)

3.545 TL (292 dolar) Apple Türkiye'nin zamdan önceki karı: 3.446 TL (15 Eylül'de 8,43 olan kura göre 408 dolar)

iPhone 13 Pro, ilk duyurulduğunda gümrüğe giriş fiyatı neydi?

128 GB versiyon: 7.449 TL (2.126 TL arttı)

256 GB versiyon: 7.706 TL (2.187 TL arttı)

512 GB versiyon: 8.218 TL (2.310 TL arttı)

1 TB versiyon: 8.928 TL (2.493 TL arttı)

iPhone 13 Pro Max

128 GB versiyon için:

Satış fiyatı: 22.999 TL (1.897 dolar)

22.999 TL (1.897 dolar) Vergi: 9.920 TL (818 dolar)

9.920 TL (818 dolar) Gümrüğe giriş fiyatı: 10.269 TL (847 dolar)

10.269 TL (847 dolar) Apple Türkiye'nin karı: 2.810 TL (231 dolar)

2.810 TL (231 dolar) Apple Türkiye'nin zamdan önceki karı: 2.068 TL (15 Eylül'de 8,43 olan kura göre 245 dolar)

256 GB versiyon için:

Satış fiyatı: 24.199 TL (1.996 dolar)

24.199 TL (1.996 dolar) Vergi: 10.227 TL (843 dolar)

10.227 TL (843 dolar) Gümrüğe giriş fiyatı: 10.586 TL (873 dolar)

10.586 TL (873 dolar) Apple Türkiye'nin karı: 3.386 TL (279 dolar)

3.386 TL (279 dolar) Apple Türkiye'nin zamdan önceki karı: 2.557 TL (15 Eylül'de 8,43 olan kura göre 303 dolar)

512 GB versiyon için:

Satış fiyatı: 26.599 TL (2.194 dolar)

26.599 TL (2.194 dolar) Vergi: 10.841 TL (894 dolar)

10.841 TL (894 dolar) Gümrüğe giriş fiyatı: 11.222 TL (925 dolar)

11.222 TL (925 dolar) Apple Türkiye'nin karı: 4.536 TL (374 dolar)

4.536 TL (374 dolar) Apple Türkiye'nin zamdan önceki karı: 3.535 TL (15 Eylül'de 8,43 olan kura göre 419 dolar)

1 TB versiyon için:

Satış fiyatı: 28.999 TL (2.392 dolar)

28.999 TL (2.392 dolar) Vergi: 11.703 TL (965 dolar)

11.703 TL (965 dolar) Gümrüğe giriş fiyatı: 12.114 TL (999 dolar)

12.114 TL (999 dolar) Apple Türkiye'nin karı: 5.182 TL (427 dolar)

5.182 TL (427 dolar) Apple Türkiye'nin zamdan önceki karı: 4.115 TL (15 Eylül'de 8,43 olan kura göre 488 dolar)

iPhone 13 Pro Max, ilk duyurulduğunda gümrüğe giriş fiyatı neydi?

128 GB versiyon: 8.103 TL (2.166 TL arttı)

256 GB versiyon: 8.363 TL (2.223 TL arttı)

512 GB versiyon: 8.883 TL (2.339 TL arttı)

1 TB versiyon: 9.605 TL (2.509 TL arttı)

Bu hesaplamalara göre Apple Türkiye, söz konusu zamlardan sonra dahi her bir iPhone satışından elde ettiği karı düşürmek durumunda kaldı. Zira biz her ne kadar her bir iPhone için TL bazında daha fazla ödemek durumunda olsak da Apple Türkiye, dolar bazında karını azaltmak zorunda kalmış. Bir başka deyişle kardan zarar etmek zorunda kaldı. Sonuç olarak da zamlardan sonra dahi hem şiş yandı hem kebap.