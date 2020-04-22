İlk ayları adeta yıllar süren 2020’nin hayatımıza getirdiği son şey izolasyon zorunluluğu oldu. Kendimizi, ailemizi, yakın çevremizi ve toplum sağlığını korumak için bir süre daha evlerdeyiz. Biz de süreçte aranızdan 102 kişiye ulaşacak hediyelerin bulunduğu Webtekno #EvdeKal çekilişini başlatıyoruz.

Bundan 3 ay önce yakında sokağa bile güçlükle çıkacağımızı söyleseler herhalde zor inanır ya da uzun uzun düşünürdük. Hayat şartlarımız el verdiği müddetçe kendimizi fiziksel olarak izole etmek zorunda kaldığımız bir dönemdeyiz. Elbette bunun da bir sonu olacak ve hep birlikte atlayacağız.

Küresel çapta yapılan #EvdeKal uyarılarına kulak asmak ve herkesin sağlığı için bir süre daha sabretmek gerekiyor. Unutmayın ki dışarı çıkınca sadece kendi sağlığımızı değil, çevremizdeki insanların da sağlığını riske atıyoruz. Bu nedenle hep yapılan çağrıları desteklemek, #EvdeKal’an herkesin hoşuna gidecek hediyelerin bulunduğu bir çekiliş düzenlemek istedik.

Webtekno #EvdeKal Çekilişi hediyeleri:

1 kişiye iPhone XR 64 GB

1 kişiye PlayStation 4 Slim 500 GB

30 kişiye 50 TL değerinde Steam cüzdan kodu

10 kişiye 100 TL değerinde Steam cüzdan kodu

20 kişiye 50 TL değerinde Apple Store hediye kartı

20 kişiye 50 TL değerinde Google Play Store hediye kartı

20 kişiye 50 TL değerinde Netflix hediye kartı

Katılım Şartları:

Webtekno çalışanlarının, arkadaşlarının ve yakınlarının çekilişe katılımları geçersiz sayılacaktır.

Katılımlar 22 Nisan 2020’de başlar, 28 Nisan 2020 Salı günü saat 23.59’da son bulur.

Çekiliş sonuçları 29 Nisan 2020 tarihinde www.webtekno.com adresinden ve Instagram sayfasından duyurulacaktır.

Kazandığına dair e-postayı alıp, 7 gün içerisinde yanıt vermeyen kişiler hakkını kaybedecektir.

Ödüller kazanan kişilere kargo yoluyla ulaştırılacaktır. Dijital kodlar için kazanlar ile mail yoluyla iletişime geçilecektir.

Katılım Formu (Eğer aşağıda formu göremiyorsanız buraya tıklayın):

Webtekno #EvdeKal Çekilişi