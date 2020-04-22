Bundan 3 ay önce yakında sokağa bile güçlükle çıkacağımızı söyleseler herhalde zor inanır ya da uzun uzun düşünürdük. Hayat şartlarımız el verdiği müddetçe kendimizi fiziksel olarak izole etmek zorunda kaldığımız bir dönemdeyiz. Elbette bunun da bir sonu olacak ve hep birlikte atlayacağız.
Küresel çapta yapılan #EvdeKal uyarılarına kulak asmak ve herkesin sağlığı için bir süre daha sabretmek gerekiyor. Unutmayın ki dışarı çıkınca sadece kendi sağlığımızı değil, çevremizdeki insanların da sağlığını riske atıyoruz. Bu nedenle hep yapılan çağrıları desteklemek, #EvdeKal’an herkesin hoşuna gidecek hediyelerin bulunduğu bir çekiliş düzenlemek istedik.
Webtekno #EvdeKal Çekilişi hediyeleri:
- 1 kişiye iPhone XR 64 GB
- 1 kişiye PlayStation 4 Slim 500 GB
- 30 kişiye 50 TL değerinde Steam cüzdan kodu
- 10 kişiye 100 TL değerinde Steam cüzdan kodu
- 20 kişiye 50 TL değerinde Apple Store hediye kartı
- 20 kişiye 50 TL değerinde Google Play Store hediye kartı
- 20 kişiye 50 TL değerinde Netflix hediye kartı
Katılım Şartları:
- Webtekno çalışanlarının, arkadaşlarının ve yakınlarının çekilişe katılımları geçersiz sayılacaktır.
- Katılımlar 22 Nisan 2020’de başlar, 28 Nisan 2020 Salı günü saat 23.59’da son bulur.
- Çekiliş sonuçları 29 Nisan 2020 tarihinde www.webtekno.com adresinden ve Instagram sayfasından duyurulacaktır.
- Kazandığına dair e-postayı alıp, 7 gün içerisinde yanıt vermeyen kişiler hakkını kaybedecektir.
- Ödüller kazanan kişilere kargo yoluyla ulaştırılacaktır. Dijital kodlar için kazanlar ile mail yoluyla iletişime geçilecektir.