Bilgisayarımıza bir güncelleme yaptığımızda, genellikle bu işlemin hemen ardından yeniden başlatma yapmamız gerektiği söylenir. Ancak güncelleme yüklediysek bilgisayarımız zaten korunmuyor mu?

Yeniden başlatma işlemi, pek çoğumuz için önemli görünmeyebilir. Sonuçta bir güncelleme yüklediyseniz, bilgisayarınız korunuyor olmasını düşünmeniz bir hayli yüksek.

Ancak durum, tam olarak düşündüğünüz gibi değil. Peki nedir işin aslı astarı?

İlk olarak yeniden başlatmanın ne işe yaradığına bir göz atalım.

Windows, kullanımda olan dosyaları güncelleştiremez veya kaldıramaz. Yeni güncellemeler indirildiğinde, bunları hemen sistem dosyalarına uygulayamaz çünkü bu dosyalar kullanımdadır ve herhangi bir değişikliğe karşı kilitlidir.

Bu nedenle güncelleştirmelerin yüklenebilmesi için Windows'un işletim sisteminin, büyük bir kısmını kapatması gereklidir.

Windows daha sonra sistemi yeniden başlatır ve açıldığında güncellenmiş dosyaları yükler.

Belirli yazılım türlerini güncellerken veya kaldırırken de yeniden başlatma gerekli olabilir.

Örneğin bir antivirüs programı veya sistemin derinliklerine bağlanan bir donanım sürücüsü kullanıyorsanız, bu dosyalar belleğe yüklenir ve değiştirilmeye karşı korunur.

Bu durumda dosyaları güncellemek veya kaldırmak için Windows'un bilgisayarı yeniden başlatması ve sistem tam olarak başlamadan önce dosyaları değiştirmesi gerekecektir.

Windows sizi yeniden başlatmaya zorluyor çünkü siz yeniden başlatana kadar güvenlik güncelleştirmeleri yüklenmez.

Yazılım programları bazen yüklediğinizde, kaldırdığınızda veya güncellediğinizde de bilgisayarınızı yeniden başlatmak isteyebilir.

Örneğin, antivirüs programınızı kaldırdığınızı varsayalım. Kaldırıcı, muhtemelen tüm dosyaları hemen kaldıramayacaktır. Bu nedenle yeniden başlatmanız gerekecektir.

Kaldırıcı, dosya silme işlemlerini zamanlayacak ve Windows, bilgisayarın bir sonraki açılışında dosyaları otomatik olarak silecektir.

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