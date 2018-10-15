Türkiye’nin En İyi Akıllı Telefon Üretici Hangisi? (Sonuç)

Yerli üretim akıllı telefonlara olan ilginin artmasıyla birlikte vatandaşlarımız, en iyi akıllı telefon modellerini üreten Türk firmalarını merak ettiler. Ülkemiz pazarında boy gösteren yerli firmaların üretim koşulları değişse de yerli tüketiciler Tek Soruluk Dev Anket’in yeni bölümünde en iyi üreticiyi seçtiler.

Geçtiğimiz hafta ikincisini düzenlediğimiz Tek Soruluk Dev Anket etkinliğimizin sonuna geldik. Bu hafta Webtekno takipçilerine “Türkiye’nin En İyi Akıllı Telefon Üreticisi Hangisi?” sorusunu yönelttik. Ankete toplam 14.114 kişi katıldı. Gösterdikleri ilgi için okuyucularımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi detaylar ve sonuçlarla devam edelim.

Okuyucularımız, son 1 yıllık periyota kadar aktif şekilde üretim yapan Turkcell, Kaan, Casper, Reeder, General Mobile ve Vestel seçeneklerini gördüler. Diğer yerli üreticilerimiz, bir süredir yeni telefon modelleri üretmedikleri için ankete dahil edilmediler. Piyasada hala satışta olan telefonlarını bulabileceğiniz bu firmalar, artan yerli üretim talebini karşılayan firmalar. Bu nedenle tüketicilerimizin daha duyarlı olmalarını sağladıkları için firmalara da teşekkür etmemiz gerekiyor.

Ankete katılım sağlayan 14.114 kişinin, şıklara göre yüzdelik dağılımı şöyle:

General Mobile: %46

Vestel: %22

Casper %22

Reeder: %4

Kaan: %3

Turkcell: %3

Anket sonuçlarına göre General Mobile, oyların %46’sına denk gelen 6 bin 492 kişinin oyunu alarak birinci oldu. Ardından %22 ile aynı oy oranına sahip olan Vestel ve Casper, sırasıyla 3 bin 105 kişinin oyunu alarak ikinci sırayı paylaştılar. Onların ardından Reeder, %4’lük bir dilime denk düşen 565 kişinin oyunu alarak üçüncü sırada yer aldı. Son olarak Kaan ve Turkcell, %3’lük dilimi ifade eden, sırasıyla 423 ve 424 kişinin oyunu aldılar.

Özellikle ikincilik sırasında kıyasıya bir çekişmenin olduğunu, Casper ve Vestel’in aynı oya sahip olması durumu epey şaşırtıcı. Aynı çekişme Turkcell ve Kaan arasında da yaşandı.

Okuyucularımızın ankete olan ilgisine teşekkür ediyor, görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmından ya da info@webtekno adresine e-posta yoluyla bekliyoruz. Önümüzdeki cuma günü, yeni bir Tek Soruluk Dev Anket bölümünde görüşmek üzere, takipte kalın. :)