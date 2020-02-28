WhatsApp geliştiricileri, uygulamanın Android beta sürümünü güncellediler. Google Play Store üzerinden sunulan "2.20.60" kodlu sürüm, WhatsApp'ın karanlık moduyla uyumlu yeni duvar kağıtları getiriyor.

Facebook'un sahip olduğu WhatsApp, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması. Bugün hemen hemen tüm akıllı telefon sahiplerinin kullandığı bir uygulama olan WhatsApp, geliştiricileri tarafından sık sık güncelleniyor ve böylelikle, uygulamanın güvenlik sorunları giderilirken yeni özellikler getiriliyor. WhatsApp, son dönemlerdeyse en çok karanlık mod özelliği ile gündemde.

WhatsApp'ın karanlık modu, tüketicilerin uzun zamandır yakından takip ettiği konulardan bir tanesi. Çünkü akıllı telefon kullanıcıları, bugün pek çok uygulamanın sahip olduğu karanlık mod ile WhatsApp'ta da bir an önce tanışmak istiyorlar. Ancak WhatsApp, aynı acelecilik içerisinde değil ve en geniş kapsamlı karanlık modu geliştirebilmek için titizlikle çalışıyor.

WhatsApp'ın karanlık modu, şu sıralar hem iOS hem de Android platformunda beta kanallar aracılığıyla kullanılabiliyor. Ancak görünen o ki geliştirici ekip, WhatsApp'ın karanlık modunu test ederken bir yandan da moda yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Çünkü şimdi, WhatsApp'ın Android platformu için sunulan beta sürümü güncellendi ve "2.20.60" koduna sahip olan sürüm, karanlık modda kullanılabilecek duvar kağıtlarını ortaya koyuyor.

Kullanıcılar, mevcut koşullarda WhatsApp'a diledikleri arka planı koyabiliyorlar. WhatsApp bu konuda, Galeri'deki fotoğraflların kullanılabileceği gibi kendi sunduğu düz renklerin kullanılmasına da imkan tanıyor. WhatsApp, kullanıcıların karanlık modda daha özel duvar kağıtları kullanmak isteyebileceklerini düşünerek bu moda özel duvar kağıtları yayınlıyor.

WhatsApp'ın karanlık mod için yayınladığı duvar kağıtları

WhatsaApp'ın karanlık modunun her geçen gün biraz daha yaklaştığı artık su götürmez bir gerçek. Ancak geliştirici ekipten resmi bir açıklama gelmeden, WhatsApp'ın karanlık modunun Android, iOS ve masaüstü sürümler için ne zaman geleceğine dair bir tahmin yürütmek fazlasıyla zor.