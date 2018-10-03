Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android uygulaması için resim içinde resim modu desteğini getirdi. Böylece Android WhatsApp kullanıcıları, gönderdikleri ya da aldıkları YouTube, Facebook ve Instagram videolarını uygulama içinde açabilecekler.

WhatsApp, uzun süredir beklenen Resim içinde Resim (PiP) desteğini Android sürümü için nihayet yayınladı. Artık size gönderilen ya da sizin göndermiş olduğunuz YouTube, Instagram, Facebook videolarını tam ekran yerine küçük bir pencerede açabilir, videoyu izlediğiniz sırada mesajlaşmaya devam edebilirsiniz.

Videoları resim içinde resim modunda izlemek için tek yapmanız gereken bağlantı üzerindeki görsele dokunmak. Bunu yaptığınızda videolar, bağlantı adresinin yönlendirdiği uygulama yerine WhatsApp sohbeti içinde küçük bir pencerede açılır. Videoları dilerseniz tam ekran olarak, dilerseniz minimum pencere boyutunda(soldaki görsel), dilerseniz de ekran genişliğine uyumlu boyutta (sağdaki görsel) izleyebilirsiniz.

Resim içinde resim modu henüz geliştirme aşamasında olduğu için yalnızca WhatsApp beta kullanıcılarına sunuldu. Ancak kısa süre içinde tüm kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor. Eğer Android WhatsApp uygulamasını 2.18.234 sürümüne güncellemenize rağmen resim içinde resim modu desteğini göremiyorsanız sohbet yedeğini aldıktan sonra uygulamayı silip yeniden yüklemenizi önerebiliriz.