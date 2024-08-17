WhatsApp, yeni betada kayıtlı olmayan numaralardan gelecek mesajları engelleme üzerinde çalışıyor.

WhatsApp, Android 2.24.8.11 güncellemesinde link önizlemelerini devre dışı bırakma özelliğini kullanıma sunmuştu. Bu özellik sayesinde paylaşılan linkler için oluşturulan otomatik önizlemeler kapatılabiliyordu. WhatsApp, uygulamada güvenlik risklerini azaltmak için Android 2.24.17.24 betasında bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları engelleme özelliği üzerinde çalışıyor.

Yeni özellikle birlikte WhatsApp, belirli bir hacmi aşan ve bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları otomatik olarak engelleyecek. Böylelikle spam ve istenmeyen mesajların uygulamayı zorlayarak cihaz performansını olumsuz etkilemesine engel olacak. Bilinmeyen mesajları engelleme özelliği, uygulamanın işlemesi gereken veri miktarını da önemli ölçüde azaltabilecek.

Ek bir koruma oluşturacak

WhatsApp'ın hâlihazırda kötü niyetli aktörleri tespit etmek ve filtrelemek için kullandığı araçları bulunuyor. Ayrıca platformun algoritmaları şüpheli davranışları ve toplu mesajlaşmayı belirleyebiliyor. Yeni özellik bu anlamda kullanıcılara kendi kontrollerinde olan ek bir güvenlik sunacak. Bu özelliği kullanarak, bilinmeyen hesaplardan gelen ve belirli bir eşiği aşan mesajları engellemek mümkün olacak.

Bu özellikle birlikte ayrıca WhatsApp'ın cihaz üzerindeki performansı da artacak. Ayrıca kimlik avı girişimlerinin ve kötü amaçlı içeriklerin riski de en düşük seviyeye indirilebilecek.

Bu özellik şu anda beta aşamasında bulunuyor. Sistemin başarısına göre gelecekte bu özelliği kararlı sürümlerde görmeyi bekleyebiliriz.