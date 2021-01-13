KVKK'nın inceleme başlattığı WhatsApp, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca 2 milyon TL para cezasına çarptırılabilir. Dahası, bazı haber sitelerine göre BTK lisansı bulunmayan uygulamasının engellenme ihtimali de bulunuyor.

WhatsApp, hem Türkiye’de hem de dünyada son günlerin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor ve şirketin güncellenen Gizlilik Sözleşmesi, pek çok tartışma başlatmış durumda. WhatsApp, konuyla ilgili yanlış anlaşılmaları gidermek adına bazı açıklamalarda bulunmuş olsa da hem WhatsApp hem de Facebook, resmi kurumların radarına girmiş durumda.

Geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurulu’nun Facebook hakkında resen soruşturma başlattığını duyurmasının ardından dünkü toplantısında WhatsApp’ı gündemine alacağını duyuran Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), toplantının ardından yayınlamış olduğu resmi açıklamada WhatsApp hakkında resen inceleme başlattıklarını ve sürece ilişkin olarak 8 Şubat’ta yeniden bir değerlendirme yapacaklarını bildirmişti.

WhatsApp, veri güvenliği gerekçesiyle engellenebilir

Peki Kişisel Verileri Koruma Kurulu, incelemeler sonucunda WhatsApp’ın veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediğini tespit etmesi halinde ne olacak? 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 2 milyon TL idari para cezası ile karşılaşmasına neden olabilir.

Bazı haber sitelerine göre bir sonraki adımda konu BTK'ya taşınacak ve ilgili kanunun 18. maddesi uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan uygulamanın engellenmesi talep edilecek. Söz konusu kanun, uygulamaların lisans iptali için KVKK yerine BTK'ya yetki veriyor. Ancak WhatsApp ücretsiz bir uygulama olduğundan bir BTK lisansı zaten bulunmuyor. Aktarılan bilgilere göre bu durum, "veri güvenliği" gerekçesiyle WhatsApp'ın engellenmesiyle sonuçlanabilir.