WhatsApp FaceID ve TouchID Desteği Üzerinde Çalışıyor

WhatsApp, yeni güncellemesiyle birlikte pek çok özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. iOS kullanıcıları için ise ek olarak Touch ID ve Face ID desteği geliyor.

WhatsApp'ın son dönemde üzerinde çalıştığı pek çok yenilik var. Bunlar arasında kullanıcı arayüzü geliştirmeleri, sesli mesajlar konusunda yenilikler, daha detaylı durum cevapları ve Karanlık Mod yer alıyor. WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı bir diğer özellik ise uzun süredir beklenen ve talep edilen bir özellik: Face ID ve Touch ID desteği.

Her iki özellik de şu anda geliştirme aşamasında bulunuyor. Bu özellikleri güncelleme ile almış olsanız dahi kullanımda sıkıntı yaşamanız şu aşamada normal. Güncelleme ile bu özellikler geldiyse kullanmak için yapmanız gerekenler oldukça basit; gizlilik ayarlarına girip Touch ID (ya da Face ID) seçeneğini aktifleştirmeniz yeterli. Bu durumda WhatsApp, uygulamayı her açtığınızda sizden onay isteyecek.

Touch ID veya Face ID'nin çallışmaması durumunda ise iPhone kodunuzu kullanarak uygulamaya erişebileceksiniz.

Apple'ın sıkı gizlilik şartları sağ olsun, ne parmak iziniz ne de yüzünüz hakkında hiçbir bilgi WhatsApp'a gönderilmeyecek.

Şu anda Android için böyle bir seçenek ne yazık ki yok. WhatsApp'ın kullanıcılarını ayırmadığını göz önüne alırsak daha sonraki güncellemelerde benzer özelliklerin Android telefonlara da gelmesi şaşırtmaz.