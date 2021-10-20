WhatsApp, artık kullanıcıların gruplardan gelen görüşme davetlerine sonradan katılabilmelerine imkan tanıyor. Yeni özellik sayesinde devam eden hiçbir sesli ya da görüntülü grup araması kaçırılmamış olacak. Tabi bu durum, görüşmeye katılmayan grup üyeleri hakkında dedikodu yapan kullanıcıları tedirgin edebilir...

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni bir özelliği kullanıma sundu. Bu özellik, kullanıcıların bir gruptaki görüntülü ya da sesli görüşmelere sonradan dahil olabilmelerini sağlıyor. Kullanıcılar şimdiye kadar, kaçırdıkları bir görüşme davetine sonradan katılamıyorlardı.

Kullanıcılar, WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıma sunulmadan önce bir arama davetini o an kabul etmek zorundalardı. Aksi takdirde söz konusu grup görüşmesi cevapsız çağrıymış gibi gösteriliyordu. İşte bu durum artık tarih olmuş durumda. Ayrıca kullanıcılar, bundan sonra bir gruptan gelen arama davetini kullanıcı isimleriyle değil, doğrudan grup isimleriyle görecekler. Bu sayede aramada kimlerin olacağı daha kolay bir şekilde anlaşılacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği ile zil sesleri de değişti

WhatsApp'ın son sürümüyle, uygulamadaki arama sesleri de değiştirilmiş durumda. Kullanıcılar artık, agresif sesler yerine tıpkı mesajlardaki gibi hafif ve sakin bir zil sesi kullanabilecekler. WhatsApp'ın kullanıcılardan gelen geri bildirimler sonucunda böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.

Bu arada; WhatsApp'ın yeni özelliğinin dağıtımına başlandığını ancak tüm kullanıcıların bu özelliği aynı anda kullanamayabileceklerini belirtelim. Bu süreç, muhtemelen birkaç gün devam edecektir ve sonunda da tüm kullanıcılar, WhatsApp'ın yeni özellikleriyle tanışma imkanı yakalamış olacaklar.