WhatsApp Grupları Takip Edilecek İddiası Yalanlandı

Son zamanlarda sosyal medyada dolaşan ‘WhatsApp gruplarındaki yazışmalar takip edilecek’ iddiası, yetkili kişiler tarafından yalanlandı. İddianın gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Sosyal medya, günümüzde her ne kadar insanların yaşamına bir renk katsa da aynı zamanda birçok olumsuz yöne de ev sahipliği yapıyor. Bu olumsuzluklardan birisiyse sosyal medyada dolaşan yalan haberler. Sosyal medya, yalan ve yanlış haberlerin kısa sürede binlerce kişiye yayılması için inanılmaz bir fırsat sunuyor.

İşte bu konuda son günlerde bir örnek daha gördük. Sosyal medyada WhatsApp gruplarındaki yazışmaların takip edilerek suç unsurlarının tespitine, yazışmalardaki suç niteliği taşıyan ifadeler nedeniyle işlem yapılmasına olanak sağlayan bir düzenleme hakkında iddialar ortaya atılmıştı.

Sosyal medyada dolaşan iddiaya yalanlama geldi:

WhatsApp gruplarındaki yazışmaların takip edilmesine dair iddialardan bahsedilen ses kayıtlarındaysa bu konuya dair bir önlem de yer alıyordu. Ses kayıtlarında WhatsApp gruplarından çıkış yapılması ve grupların kapatılması, ardından grupların yeniden oluşturulması öneriliyordu.

Bahsi geçen düzenlemenin TBMM’de görüşmeleri süren infaz paketine ekleneceği de bu iddialar arasında yer almıştı. İşte bu iddiaların tümü, Anadolu Ajansı’nın haberine göre ilgili kurumların yetkililerince yalanlandı. Açıklamada böyle bir düzenlemenin söz konusu olmadığı, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bununla birlikte TBMM’de de bu yönde bir hazırlığın söz konusu olmadığı vurgulandı.

İlgili kurumların yetkilileri haricinde AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’den de konuyla ilgili açıklama geldi. Şahin, kişisel Twitter hesabından yaptığı tweet paylaşımında şu şekilde açıklamada bulundu:

“WhatsApp grupları ile ilgili TBMM'de kanuni düzenleme gibi dolaşan asılsız bir haber ve ses kaydı var. TBMM'de pazartesi gününe kadar görüşeceğimiz yasa teklifi içinde böyle bir kanun maddesi olmadığı gibi, görüşülen yasa İnfaz Yasası'dır, itibar edilmemeli.”