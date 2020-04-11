Sokağa Çıkma Yasağına Uymayanlara Verilecek Ceza Belli Oldu

Dün akşam saatlerinde 30 büyükşehir ve Zonguldak için 48 saatlik süre boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Peki, sokağa çıkma yasağına uymamanın cezası ve yaptırımları neler?

Tüm dünyayı etkisi altına alan, dünya genelinde 1 milyon 700 binden fazla kişiyi etkileyen ve 103 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, ülkemizde de etkisini oldukça sert bir şekilde hissettiriyor. Açıklanan resmi rakamlara göre ülkemizde 47 bin 29 koronavirüs vakası bulunuyor ve virüse bağlı olarak 1.006 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Bu 47 bin vaka arasından iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 423.

Virüs salgının daha fazla yayılmaması için çeşitli önlemler alınıyor. Geçtiğimiz haftalarda 60 yaş üstüne ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Ayrıca dün akşam saatlerinde 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sokağa çıkma yasağının cezası belli oldu

Dün akşam saatlerinde 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Peki, sokağa çıkma yasağına uymamanın cezası ve yaptırımları neler? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamaya göre güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3 bin 186 TL para cezası kesilecek.

Yasağa uymayanlara uygulanacak olan yaptırımlar sadece para cezasıyla da bitmiyor. Haber Türk’te yer alan habere göre para cezası almalarına rağmen evine dönmeyen kişilere Türk Ceza Kanunu’nun bulaşıcı hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma maddesinde yer alan “Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü kapsamında işlem başlatılacak.

Zonguldak ile birlikte 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı 30 büyükşehir ise şunlar; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van.