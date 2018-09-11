WhatsApp Grubunda İstenmeyen Kişi Olmamak İçin Ne Yapılmalı

Hemen hepimiz WhatsApp'ta en az bir grubun içindeyiz artık. Ve tabii bu gruplar bazen sinir bozucu da olabiliyor. Zira görünüşe bakılırsa kimi zamanlarda normal iletişim kuralları, WhatsApp gruplarındaki yazışmalarda görmezden gelinebiliyor.

Aile, arkadaş, ilgi alanı, hobi, apartman, işyeri, okul grupları; sizi hiç ilgilendirmeyen konularda sonu gelmeyen mesajlar, sahte bilgi paylaşanlar, kedi- köpek videoları, karikatürler vesaire. Kısacası, WhatsApp gruplarındaki yazışmalara katlanabilmek bazen gerçekten de zor olabiliyor.

Ve madem öyle, işte gruplardaki o malum (sinir bozucu) şahıs olmamak adına dikkat edilmesi gereken hususlar:

Grup yöneticisi

Yönetici, grupta bütün gücü elinde tutan kişidir. Şayet yöneticiyseniz, kurduğunuz gruba ilişkin kuralları belirleyip öbür grup üyeleriyle ne kadar erken paylaşırsanız o kadar iyi olur.

Yapmayın; karşılıklı konuşmalar

Gruplarda asla yapmamanız icap eden bir şey varsa, o da bir grup üyesiyle diyaloğa girmektir. İsmi üzerinde, grup konuşması. Öteki üyeleri ilgilendirmeyen konuları grupta konuşmak en rahatsız edici davranışlardan biridir. Bu tip mesajları ilgili üyeye özel mesaj olarak atabilirsiniz.

Yapın; doğru gruba mesaj attığınızdan emin olun

'Gönder' butonuna basmadan evvel bir defa, hatta iki defa, mesajı doğru gruba gönderiyor olduğunuzu kontrol edin. Yanlış gruba mesaj atarsanız en iyi ihtimalle biraz utanırsınız, fakat gafınız o gruptaki insanları bir daha göremeyeceğiniz ölçüde büyük de olabilir.

Yapmayın; spam

Grupları, üst üste attığınız veya sahte içerikli mesajlarla meşgul etmeyin. Yani 'bu mesajı 10 kişiye göndermezseniz' dünyanın sonu gelmez, bunu unutmayın.

Yapın; mesajlarınızı kısa ve öz tutun

Şayet söylemek istediklerinizi bir satır veya bir mesaj ile anlatabiliyorsanız, niçin 10 ayrı mesaj yollayasınız ki?

Yapmayın; 'hayalet üye' olmayın

Grup konuşmalarında, konuşmak istemeyenlerin yeri yoktur. Ve diğer insanlar mesajların size ulaştığını, hatta mesajları okuduğunuzu görebiliyor. Yani sizden yanıt beklemek öbür üyeler adına sinir bozucu olabilir.





Yapın; gruba yeni birini eklemeden önce diğer üyelere sorun

Evinize birbirini hiç tanımayan 30 kişiyi davet edip, sonra da onları bir odaya kilitler miydiniz? Cevap belli. Öyleyse WhatsApp'ta da gruba yeni birini eklemek istediğinizde, öteki üyeleri bilgilendirip onların da onayını alın.

Ayrıca gruptan ayrılmadan önce (örneğin; ben çıkıyorum, sonra görüşürüz) demek de gruptakilere saygınızı göstermeniz açısından olumlu bir hareket olacaktır. Öyle ya; arkadaşlarınıza veda etmeden, onların yanından uzaklaşır mıydınız?