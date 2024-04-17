WhatsApp, mesajlarda ve sohbetlerde gördüğümüz sabitleme özelliğini kanallara da getirecek. Böylece kullanıcılar, favori kanallarına çok daha kolay bir şekilde erişim sağlayabilecek.

WhatsApp, geçtiğimiz eylül ayında “Kanallar” ismini verdiği yepyeni bir özelliği kullanıma sunmuştu. Bu özellik kullanıcıların, kişilerin veya kurumların paylaşımlar yapabildiği herkese açık kanallarını takip etmesine olanak tanıyarak uygulamayı âdeta bir sosyal medya platformuna çevirmişti.

Şimdi ise WhatsApp Kanalları’nı kullananları çok sevindirecek bir özellik geleceği ortaya çıktı. Yeni özellik, favori kanallarınıza çok daha kolay erişmenizi sağlayacak.

İstediğiniz 3 kanalı en üste sabitleyebileceksiniz

Bildiğiniz üzere WhatsApp’ta “sabitleme” ismi verilen bir işlev var. Sohbetlerde ve mesajlarda kullanılabilen bu özellik, istediğiniz mesajın veya sohbetin sürekli olarak en üstte kalmasını sağlıyor. Böylece sık kullandığınız sohbetlere veya mesajlara kolayca ulaşabiliyorsunuz.

WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı yenilik de bu özelliği kanallar bölümüne getirecek. Değişiklik, WABetaInfo tarafından uygulamanın iOS sürümünün betasında görüntülendi. Sabitlenmiş kanalların nasıl gözükeceğine dair bir ekran görüntüsü de bizlerle paylaşıldı. Bu özelliğin aslında ilk kez fark edilmediğini belirtelim. Platform, birkaç ay önce Android’de de test ediyordu.

Gelen bilgilere göre kullanıcılar, en başta maksimum 3 kanalı sabitleme hakkına sahip olacak. İleride bu sayının 5’e çıkabileceği bilgisi de var. Özellikle çok fazla kanal takip edenlerin işine yarayabileceğini söyleyebiliriz. En çok kullandığınız veya öncelik verdiğiniz kanalları başa tutturmak, onlara ulaşmanızı çok daha kolay hâle getirecektir.

WhatsApp kanallarını sabitleme özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil. Ancak hem Android hem de iOS’te testler gerçekleştirilmesi, çok yakında çıkabileceğini gösteriyor.