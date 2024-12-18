WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni bir özellik, iPhone sahiplerine nefes aldıracak. Kullanıcılar, oldukça etkileyici bir medya gönderme arayüzü kullanmaya başlayacaklar.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS ekosistemi için efsane bir özellik üzerinde çalışıyor. Uygulamanın "24.25.80" kodlu iOS beta sürümünde ortaya çıkan özellik, WhatsApp'taki medya gönderim süreçlerine yepyeni bir soluk kazandıracak. Böylelikle WhatsApp'ın en sorunlu yanlarından bir tanesi tarihe gömülmüş olacak.

WhatsApp'taki medya gönderim aracını bilirsiniz. Görüntüleri topluca seçmek, bunlara ortak bir başlık eklemek çok da mümkün değildir. İşte WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, tam olarak bu soruna odaklanıyor. Kullanıcılar, çok yakın bir gelecekte açılabilir bir sayfa aracılığıyla tüm fotoğraf ve videolarını hızlıca görüntüleyecek, çoklu seçim yapabilecek ve bunlara ortak bir başlık ekleyebilecekler.

WhatsApp'ın yeni özelliği böyle görünecek

WhatsApp'ın yeni medya gönderim arayüzü, oldukça modern bir şekilde çalışacak. Kullanıcılar, ilgili butona dokundukları zaman galerilerine ulaşabilecekleri küçük bir açılabilir ekran görecekler. Böylelikle sadece bu ekran üzerinden göndereceğiniz fotoğraf ve videoları hızlıca seçebileceksiniz.

WhatsApp, bu yeni tasarımı geçtiğimiz dönemde Android ekosistemi için de test etmişti. Kullanıcılardan gelen olumlu geri bildirimler, özelliğin iOS ekosistemi için de hazır hâle getirilmesine yol açmış gibi görünüyor.