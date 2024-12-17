WhatsApp'ın 2.24.26.16 kodlu Android beta sürümünde işletmeler için faydalı olan bir özellik tespit edildi. Bu özellik, müşterilerden gelen mesajlara yapay zekânın yanıt vermesini sağlayacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor. Uygulamanın "2.24.26.16" kodlu Android beta sürümünde tespit edilen özellik, WhatsApp'ı işletmeleri için kullananları mest edecek.

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, işletmelere yapay zekâ destekli asistanlar sunacak. Kullanıcılar, bu özelliği aktif ettikleri zaman yapay zekâ ile müşterilerinin konuşabilmelerini sağlayacaklar. Böylelikle müşterilerin satın alma ve bilgi alma süreçleri, yapay zekâ tarafından yönetilmiş olacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği böyle görünecek

WhatsApp'ın müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlayan yeni özelliği, müşterileri sürekli olarak bilgilendirecek. Yani müşteri, konuyla ilgili olarak bir yapay zekâ ile görüştüğünün farkında olacak. Böylece müşteri ile işletme sahipleri arasındaki şeffaflık sağlanmış olacak.

WhatsApp'ın yapay zekâ destekli yanıtlar özelliği şimdilik test aşamasında. Özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı ve tam olarak nasıl bir deneyim sunacağını zaman gösterecek.