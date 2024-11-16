WhatsApp, sohbetlerdeki kimlik karmaşasını çözmek için yeni renkli ikonları test etmeye başladı.

WhatsApp, temalı ikonlarla daha renkli bir kullanıcı deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Popüler mesajlaşma uygulaması, kişiler ve grup sohbetleri için yeni renkli ikonları test etmeye başladı.

WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için temalı ikonlar üzerinde çalışıyor. Test edilen bu yeni güncellemenin kullanıma sunulmasıyla birlikte karmaşıklıklar sona erecek.

Sohbetlerde kimlik karışıklığına son

Yeni güncelleme kullanıcıların sohbetlerini daha kolay tanımasına yardımcı olacak ve sohbet listelerinde ikonların daha belirgin görünmesini sağlayacak. Özellikle profil fotoğrafı bulunmayan kişiler ve gruplar için tasarlanan bu temalı ikonlar, renkli simgelerle ayrımı daha da kolaylaştıracak. Böylelikle kimlik karışıklığının önüne geçilecek.

WhatsApp, uygulamanın genel görsel tasarımında da değişiklikler yapıyor. Mevcut tema özelliği ile kullanıcılar, uygulamanın ana rengini kişiselleştirebiliyor. Yeni temalı ikonlar sayesinde, grup sohbetleri ve kişilerin daha kolay ayrılabilir hale gelmesi hedefleniyor. Profil fotoğrafı olmayan kişiler ve gruplar için renkli ve temalı ikonlar kullanılacak.