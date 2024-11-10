WhatsApp Beta, Yeşil Ekran Hatası Yüzünden Kullanılamıyor

WhatsApp'ın yeni özellikleri test etmeyi sağlayan Beta versiyonu, bir yeşil ekran hatası yüzünden sağlıklı kullanılamıyor.

WhatsApp, beta güncellemeleri ile kullanıcılarına yeni özellikleri deneyimleme fırsatı sunuyor. Öte yandan beta testleri zaman zaman sorunlara da neden oluyor. Uygulamanın son Android betasında da yeni bir sorun ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar, yeşil ekran sorunları nedeniyle uygulamayı kullanmakta sorunlar yaşıyor.

Sosyal medyada ve internette yapılan paylaşımlara göre, WhatsApp betanın v2.24.24.5 versiyonunu kullananlar bahsi geçen yeşil ekran sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Öte yandan beta uygulamalarında bu türden sorunlar yaşanması hiç de şaşırtıcı değil. Zira bu güncellemelerin asıl amacı da geliştiricilerin sorunları önceden görüp kararlı sürüme geçmeden önce düzeltebilmesini sağlamaktır.

Kullanımı neredeyse imkansız hâle getiriyor

Sosyal medyada paylaşılanlara göre bu hata sadece ekranı yeşil tonlarında gösteren bir hata değil, ekranı yeşil bir renkle tamamen kaplıyor. Bu da WhatsApp betayı kullanmayı imkansız hâle getiriyor. X'te paylaşılan bilgilere göre bu sorun bir sohbete tıklandığında ortaya çıkıyor.

Neyse ki yeşil ekran sorununun sadece WhatsApp Android beta sürümü 2.24.24.5'te olduğu ve bu sorunun izole edildiği belirtiliyor. Bazı kullanıcılar ise 2.24.24.4 sürümünde de hatayla karşılaştırklarını belirtiyor. Şu anda sorunu çözmek için ise Beta versiyonu kaldırmak ve Google Play Mağazasından kararlı sürümü yüklemek gerekiyor. Bu hata düzeltildikten sonra beta programına devam etmek mümkün.