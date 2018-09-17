Bir dönemin en efsane müzik çaları olan Winamp'ın uzunca süredir beklenen yeni versiyonu sızdırıldı.

Bir dönemin MSN Messenger ile birlikte en efsane uygulamalarından biri olan Winamp, çok uzun bir süredir sessizliğe gömülmüş durumdaydı. Uygulamanın yapımcısı Nullsoft, 2014 yılında uygulamanın yeni versiyonunun geleceğini buradan görebileceğiniz forum konusu üzerinden duyurmuştu. O günden beridir aylar süren periyotlarla yeni bilgiler yayınlanan Winamp'tan umudumuzu kesmiştik açıkçası.







Son gelen bir sızıntı sonrasında, Winamp'ın Ekim 2016 tarihli 5.8 veriyonunu internette indirilebilir durumda. "Winamp58_3653_beta_full_en-us.exe" olarak adlandırılan sürüm, 1997'de orijinal çıkışı gerçekleştirilen uygulamanın 4 sene sonra karşımıza çıkan ilk güncellemesi olarak göze çarpıyor.

Bunca yıllık bekleyiş sonrasında, geliştirilmesinin üzerinden 2 yıl geçmiş olan bir beta sürüm sizleri tatmin eder mi bilemiyoruz. Windows 10 ve Windows 8.1'e tam destek veren uygulama, Windows'un alt versiyonlarında maalesef çalışmıyor. Winamp 5.8 Beta'yı denemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.