Windows 10'daki Bir Garip 'Parlaklık Hatası' Giderildi

Windows 10 Insider 1809'da yer alan bir hatanın, yayınlanan güncelleme ile Microsoft tarafından düzeltileceği açıklandı.

Microsoft, son dönemde yayınladığı Insider güncellemelerinden çektiği kadar hiçbir şeyden çekmemiştir. Kullanıcıların kişisel verilerini silebilecek kadar büyük sorunlar ve hatalar içeren yeni sürümler, yavaş yavaş rayına oturacak gibi görünüyor.

Ekim ayında yayınlanan 1809 sürümünde, kullanıcıların şikayetçi olduğu bir sorun vardı: Ekranınızın parlaklığını %25 veya %0 olarak ayarlarsanız, bilgisayar yeniden başladığında bu seviye kendi kendine %50'ye geliyor ve tekrardan elle düzeltmeniz gerekiyordu.

Microsoft, 18262 sürüm notlarını yayınladı ve bu hatanın giderileceğinin sözünü verdi. Herhangi bir detaya girilmese de yeni güncelleme ile bu problem ortadan kalkacak. Windows Insider sürümleriyle ilgili sorun yaşayan kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sorunlardan sonra güncellemeleri geri çeken Microsoft'un yeni sürümünün ne zaman yayınlayacağı şu an için belirsiz.