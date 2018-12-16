Her ne kadar Windows 10'da Alexa gibi sesli asistanları kullanabilseniz de, hala Cortana'nın ikinci elemanı konumundalar. Telefonlarda olduğu gibi doğrudan bilgisayarla konuşamıyorsunuz; birkaç tuşa basmak zorundasınız. Neyse ki Microsoft, gelecekte biraz daha eşit davranabilir.

Albacore ve WalkingCat gibi geliştiriciler, Windows 10 test sürümlerininin üçüncü parti ses asistanları için daha detaylı destek sunabileceğini keşfettiler. Bu desteğin bir ses komutuyla uygulamaları açmanıza izin verebileceği gibi, Cortana'nın da tamamen etkisiz hale getirilebileceği düşünülenler arasında. Hatta bu test sürümlerinden birinde Microsoft'un, arama kutusu ve görev çubuğundaki "Cortana ile konuş" butonunu da ayırdığı görülüyor.

Alexa gibi asistanların ne zaman Windows 10'a doğrudan destek sunacağı ve karşı odadan sorulan sorulara cevap vereceği belli değilken, Google'ın da Microsoft düşmanlığını burada kullanmayacağını düşünüyoruz. Çünkü Google, en iyi sesli asistanı başka platformlara da getirmek isteyecektir.

Bununla birlikte, böyle bir değişikliğin yolda olması gayet mantıklı. Microsoft'un son zamanlarda Amazon'un Alexa'sına ısınmaya başlaması ve Cortana'yı "perde arkası" işlerde kullanıp yapay zeka uygulamalarına yöneltmesi de bunun göstergelerinden biri.