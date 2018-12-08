Alexa, kendi kendine öğrenmeye başlayarak dediklerimizi daha iyi anlamaya çalışıyor.

Dünya üzerinde belli başlı çok kullanılan ses tabanlı dijital asistanlardan biri olan Alexa, herhangi bir görsel element olmadan bize ihtiyaçlarımız doğrultusunda yardımcı oluyor. Bu da çok daha basit bir şekilde çalışabilip, çok daha fazla işi çok daha az işlem gücü ile hafızasında tutabilmesine olanak sağlıyor. Son edinilen bilgilere göre, Amazon Alexa'ya bizi daha iyi anlamasını sağlayacak yeni özellikler ekleyecek.

Alexa, arka planda düşündüğümüz kadar basit bir şekilde çalışmıyor. Arkada sürekli dönen bir makine öğrenmesi algoritması varken, artık Alexa kendisine yeni şeyler öğretebilir, kullanıldıkça dediklerimizi daha iyi anlayabilecek duruma gelebilecek.

Bu algoritma ile zamanla Alexa bizim konuşma tarzımıza, sesimize, hatta bir süre sonra dolaylı olarak bahsettiğimiz şeyleri dahi anlayacak ve onunla daha gündelik bir dil ile iletişim kurabileceğiz. Diğer dijital asistanlar gibi tane tane konuşmamıza gerek kalmadan, sanki gerçek birisi ile konuşuyormuşçasına konuşabilecek olmamız, diğerlerine kıyasla bir hayli ön planda tutacak.

Her ne kadar son zamanla kendiliğinden öğrenebilen yapay zekalar konusunda pek pozitif geri dönüş alamamış olsak da bu sefer sonucun nasıl olacağı konusunda net bir fikrimiz yok. Umarız en sonunda Alexa'da insanlığa küsüp telefonları falan kilitlemeye kalkışmaz.