Microsoft’u Kandırarak Windows 10’un ISO Dosyasına Ulaşın

Birazdan Microsoft Edge tarayıcısının hiç beklenmedik bir şekilde işe yaradığını öğreneceksiniz. Her Windows 10 kullanıcısının başucunda bulunması gereken ISO dosyasına, Microsoft’u Apple kullandığınızı kandırarak nasıl ulaşacağınızı aktarıyoruz.

Temiz bir işletim sistemine kavuşmak için çözümü uzaklarda aramaya gerek yok. Eğer Windows 10’unuz çok yavaşladıysa ve yeniden yüklemeden sorunlar düzelmeyecekse, bir Windows 10 ISO dosyasına ihtiyacınız olacak.

Microsoft halihazırda Windows Insider programı kapsamında özel ISO’lar sunuyor. Bu dosyalar Microsoft’un kendi internet sitesi üzerinden indirilebiliyorlar. Ayrıca düzenli olarak güncellendikleri için kullanıcıların en kararlı sürümlere kavuşmaları da daha kolay oluyor. Yine de doğrudan ISO dosyasına ulaşmak, sıradan yollarda kolay görünmüyor.

Microsoft, Media Creation Tool (Medya Oluşturma Aracı) isimli yazılımla yol yordam bilmediğini düşündüğü kullanıcılarına rehber oluyor. Böylece Windows 10 ISO dosyalarına doğrudan erişimi engellemiş bulunuyor. Sıradan yöntemle önce Medya Oluşturma Aracını indirmeniz, ardından bu uygulama içerisinden Windows 10 çekirdek dosyasını bir USB bellek ya da DVD’ye atamanız gerekiyor. Bu yol hayat kurtarıcı olsa da kullanıcılar, doğrudan bağımsız bir ISO dosyasına ulaşamıyorlar.

Gelelim bu işin çözümüne: Microsoft’u bir Apple cihazı kullandığınız yönünde kandırıp Windows 10 ISO’suna ulaşabilirsiniz:

Windows 10’un ayrılmaz bir parçası olan Microsoft Edge tarayıcısını açın.

Aşağıdaki bağlantıyı adres çubuğuna kopyalayıp siteyi açın

https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10ISO

Bu sayfada Microsoft size Medya Oluşturma Aracı’nı sunuyor, ancak biz öyle yapmıyoruz.

Şimdi Microsoft’u bu siteye bir iPad üzerinden ulaştığımız yönünde kandıracağız:

Bunun için sayfada herhangi bir yere tıklamadan F12’ye basıp, Edge’deki Geliştirici panelini açın.

Geliştirici paneli üzerinde Emulition (Öykünme) sekmesine tıklayın. (1)

“Kullanıcı aracısı dizesi” yazan yerin karşısındaki seçeneği “Apple Safari (iPad)” olarak değiştirin. (2)

Geliştirici sekmesinden çıkın (isteğe bağlı), açık olan Microsoft sayfasını yenileyin.

Karşınıza Windows 10 sürümünü ve dilini seçeceğini iki seçenek çıkacak. Bunları seçtikten sonra 32-bit ya da 64-bitlik iki versiyonun ISO dosyasına ulaşacaksınız.

Tüm işlemler bu kadar. Windows 10 ISO dosyası yaklaşık 4.5 GB boyutunda olduğu için indirme süresi internet hızınıza göre değişecektir.