Birkaç hafta önce resmen kullanıma açılan Windows 11, Android uygulamaları destekliyor. Bu uygulamaları kullanıcılara Amazon Appstore üzerinden sağlayan sisteme Google Play Store yüklemek ise imkansız değil. İşlemler biraz uzun, ancak haberimizdeki videoda gereken her şey bir bir gösteriliyor.

Windows 11’i geçtiğimiz aylarda kısmen kullanıma açan Microsoft, ekim ayı başında yeni işletim sistemini resmen yayınlamıştı. Bu sistemin en dikkat çekici özelliklerinden biri, Android uygulamalarının desteklenecek olmasıydı. Bu desteğin en büyük sağlayıcısı ise görünüşe bakılırsa şu anda Windows 11’de kullanılabilir durumda.

ADeltaX adlı YouTube kanalı, Windows 11’de Google Play Store’un nasıl aktif hale getirilebileceğini anlattı. Verge’ün haberine göre 30 dakika alan işlem sonrasında kullanıcılar, Google Play’deki her Android uygulamasını bilgisayarlarında kullanabiliyor.

Google Play Store’un Windows 11’deki görünümü:

Verge’den Tom Warren, Google Play’ Store’un Windows 11’de nasıl göründüğünü gösterdiği bir video yayınladı. Gayet kullanışlı görünen arayüzün yanı sıra birden fazla uygulama da sorunsuz bir şekilde aynı anda çalıştı. ADeltaX ise biraz zorlu görünse de zahmete deyen kurulum işlemlerini yayınladığı videoda anlattı.

Videodaki açıklamalara göre bilgisayarınızda Ubuntu, WSL 2 ve 7-zip gibi bir arşiv programı bulunması gerekiyor. Dakikalar süren ‘hackercılık’ sonrasında Google Play Store, bilgisayarınızda kullanıma hazır oluyor. Windows 11’in Android uygulama desteği şimdilik hâlâ geliştirme aşamasında. Sistem, varsayılan ayarlarda kullanıcılara Amazon Appstore ile uygulama sunuyor, ancak bu platformda indirebileceğiniz uygulama sayısı sınırlı.

Windows 11’e nasıl Google Play Store kurulur?