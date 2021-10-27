Microsoft, Windows 11 için geliştirdiği Microsoft Store yazılımını Windows 10 Insider kullanıcılarına da sundu. Şu an için test edilebilen yazılım, Windows 10 Kasım 2021 Güncellemesi (sürüm 21H2) ile tüm Windows 10 kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un ekim ayının başında piyasaya sürdüğü yeni işletim sistemi Windows 11, kullanıcılara pek çok yenilik kazandırdı. Şirket, işletim sisteminin genel tasarımını Windows 10'a kıyasla daha modern bir hale getirirken, Windows ile gelen yazılımları da daha işlevsel bir hale getirdi. Bu bağlamda; Windows 11'le yenilenen uygulamalardan bir tanesi de Microsoft Store'du.

Şirket şimdi, Windows 11 için hazırlanan Microsoft Store'la ilgili önemli bir gelişmeye imza attı. Bu uygulama, Windows 10'a gelen yenilikleri test eden Insider programı kullanıcılarına resmen sunuldu. Windows 10 Kasım 2021 kararlı güncellemesi ise güncellenmiş Microsoft Store'u tüm Windows 10 kullanıcılarıyla buluşturacak.

Windows 10'daki yenilenmiş Microsoft Store, işte böyle görünüyor

Windows 10 Insider kullanıcılarının test edebilmeleri için kullanıma sunulan yenilenmiş Microsoft Store, Windows 11'dekiyle tamamen aynı. win32 uygulamalarına daha fazla erişim imkanı sunan bu sürüm, Epic Games Store gibi üçüncü taraf uygulama mağazalarının listelenmesine de izin veriyor.

Microsoft, geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinde bir blog gönderisi yayınladı. Bu blog gönderisinde Windows 10 Kasım 2021 Güncellemesi'nin (sürüm 21H2) yayına hazır olduğunu duyuran yetkililer, güncellemenin aşamalar halinde kullanıcılara ulaşacağını duyurdu. Microsoft'un güncelleme dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmaz ise Windows 10 kullanıcıları, günler içerisinde yeni Microsoft Store'u deneyimlemeye başlayabilecekler.