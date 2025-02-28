Microsoft'un üretken yapay zekâsı Copilot'un, filtreleme sisteminde hata var gibi görünüyor. Yapay zekâ, Windows 11'in nasıl korsan olarak etkinleştirilebileceğini açıkça anlatıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un üretken yapay zekâsı Copilot'ta çok ilginç bir sorun tespit edildi. Aslına bakacak olursak bunun bir hata olup olmadığından çok da emin değiliz. Gelin hep birlikte bu garip meselenin detaylarına bakalım.

Reddit kullanıcıları, Copilot'un Windows 11'i korsan olarak nasıl etkinleştireceğinizi tüm detaylarıyla anlattığını keşfettiler. Üretken yapay zekâ, aslında daha önce keşfedilmiş yollardan bahsediyordu ancak oldukça kapsamlı rehber sunuyordu. Böylelikle bilgisayardan anlamayan birisi bile Windows 11'e kolaylıkla ve ücretsiz olarak ulaşabilecekti.

İşte Copilot'taki durumla ilgili ekran görüntüsü

Yukarıdaki sohbeti sizler için özetleyelim. Bir kullanıcı, Copilot'a Windows 11'i etkinleştirmek için komut dosyaları olup olmadığını soruyor. Yapay zekâ da Windows 11'in nasıl etkinleştirileceğini tane tane açıklıyor. Yapay zekâ, ne yapılması gerektiğini okuduğunu anlayan herkesin uygulayabileceği kadar basit bir şekilde anlatıyor.

Burada özellikle vurgulamamız gereken bir husus var. Evet, Copilot'ta böyle bir durum var ancak Webtekno olarak korsan yazılım kullanımını kesinlikle onaylamıyoruz. Özellikle de üçüncü taraf ISO dosyaları, bilgisayarınızın sağlığı ve kişisel verileriniz için büyük bir risk demek. Bu yüzden, bu tür işlere bulaşmamak en temizi.