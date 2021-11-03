Microsoft, Windows 11 ve Windows 10 için yeni bir özelliği kullanıma sundu. Bu özellik, Android için geliştirilen SwiftKey ile Windows arasında yeni bir entegrasyon oluşturuyor. Kullanıcılar bu sayede, akıllı telefonları ile bilgisayarları arasında kolaylıkla metin ve bağlantı paylaşımı yapabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un geçtiğimiz ay kullanıma sunduğu yeni işletim sistemi Windows 11'in önemli özelliklerinden bir tanesi, Android ekosistemiyle olan entegrasyondu. Kullanıcılar, bu entegrasyon sayesinde Android uygulamalarını Windows 11'de emülatöre gerek duymadan çalıştırabileceklerdi. Microsoft şimdi, Windows 11'in bu özelliği ile kısmen ilişkili bir adım attı.

Microsoft, Windows 11 ile Windows 10'un en güncel sürümünde, yeni bir pano oluşturdu. Windows 11'de sistem ayarları bölümü içerisine eklenen pano, akıllı telefonunda SwiftKey kullanan tüketicilerin kolaylıkla bağlantı ve metin kopyalama işlemi yapılabilmesine imkan tanıyor. SwiftKey'deki "Cloud Clipboard" isimli bölüm aracılığıyla kullanılabilen özellik, kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Kopyalama özelliği, şimdilik sadece Android'de kullanılabiliyor

Microsoft tarafından yapılan açıklamalarda, bu özellik sayesinde kullanıcıların kendilerine metin ve bağlantı göndermek için e-posta göndermelerine gerek kalmadığı ifade edildi. Ayrıca bu özelliğin şu an için sadece Android'e özel olduğunu belirten Microsoft, iOS için herhangi bir şey söylemedi.

Microsoft'un kullanıma sunduğu özellik, Windows ile Android entegrasyonunun ilk adımlarından bir tanesi gibi görünüyor. Ancak ilerleyen dönemlerde bunun gibi özelliklerin çoğalacağını ve kullanıcı deneyiminin çok daha iyi bir hale getirileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.