Disney’in X-Men ve Wolverine yayın haklarını 21st Century Fox’tan satın almasıyla beraber bizleri yeni bir Wolverine dönemi bekliyor. Önümüzdeki yıllarda Marvel Sinematik Evreni’ninde izleyeceğimiz Wolverine karakterinde ise birçok değişiklik meydana gelmesi bekleniyor. Bu içeriğimizde yeni Wolverine ve X-Men hakkında yapılan tahminlere ve önerilere yakından bakıyoruz.

Wolverine, Avengers ekibinin dışında kalarak bu denli ünlü olan nadir Marvel karakterlerinden bir tanesi. The Incredible Hulk çizgi romanlarında ortaya çıkan ve 21st Century Fox’un ilk olarak 2000 yılında vizyona giren X-Men serisi ile ekranlarda görünmeye başlayan Wolverine, Disney’in X-Men’in yayın haklarını satın almasıyla yeni bir döneme giriyor. Artık Marvel Sinematik Evreni’ninde X-Men üyeleri dışında diğer Marvel karakterleri ile de beraber göreceğimiz Wolverine’nin son film Logan’dan sonra bazı değişiklikler geçirmesi de gerekiyor.

Son film Logan yaşananların ardından da Wolverine’nin ölmesiyle 20 yıldır bu rolü üstlenen Hugh Jackman, Wolverine rolünden emekli olmuştu. Yeni Wolverine filmlerinin nasıl olacağı ise hâlâ karakterin hayranları tarafından bir merak konusu. Gelin hep beraber Wolverine Marvel Sinematik Evreni’ne nasıl geri dönmeli? Screenrant editörlerinin öngörüleri ve önerileriyle birlikte yakından bakalım.

Marvel Studios, Wolverine rolü için daha kısa birini bulabilir:

2000 yılında Wolverine ilk ekranlarda göründüğünde Marvel hayranlarının birçoğu Hugh Jackman’ın çizgi romanlardaki Wolverine’e hiç benzemediğini belirtmişti. Günümüzde her ne kadar kimse Hugh Jackman’ın performans yönünden Wolverine’e uymayan bir aktör olduğunu söylemese de önceden bu durum böyle değildi.

Çizgi romanlarda Wolverine; kısa, nispeten daha kalın bir fiziğe sahip, kaba ve çirkin bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Hugh Jackman ise uzun, yakışıklı ve daha fit bir yapıya sahip. Marvel Sinematik Evreni, Avengers filmleriyle birlikte karakterlerin görünüşü konusunda çizgi romanlara epey bir sadık kalmıştı. Wolverine karakterinin de bu nedenle çizgi romanlardaki görünüşüne daha çok bağlı kalınması öngörülüyor ve öneriliyor.

Wolverine, X-Men dışındaki diğer Marvel kahramanları ile birlikte çalışabilir:

Marvel Sinematik Evreni’nin Wolverine’i, 21st Century Fox’tan ayırabileceği en muhtemel kısım, Wolverine’nin X-Men dışındaki Marvel kahramanları ile birlikte çalışabilecek olması. Fox’un X-Men serisinde Wolverine sadece X-Men evreninde bulunan mutantlar ile sınırlı kalmıştı.

Fakat Marvel Sinematik Evreni’ninde Wolverine; Spider-Man, Thor, Hulk ve daha birçok Avengers ekibinden süper kahraman ile takım hâline gelebilir. Söz konusu Marvel olunca seçenekler neredeyse sınırsız olarak karşımıza çıkıyor. Marvel’ın en bilinen ikonlarından olan Wolverine’nin direkt olarak Marvel Sinematik Evreni’ne kaynaştırılacağı düşünülüyor.

Wolverine için daha tutarlı ve iyi bir köken hikâyesi oluşturulabilir:

Her ne kadar Hugh Jackman Wolverine karakterini ekranlara yansıtma konusunda üstün bir başarı sergilemiş olsa da Fox’un X-Men serilerindeki Wolverine’nin köken hikâyesi bu performansa gölge düşürüyordu. Wolverine’nin köken hikâyesi her yeni filmle farklılık gösteriyordu ve hayranları kendisinden uzaklaştırırken kafa karışıklığına da sebep oluyordu.

8 filmde başrol niteliğinde karşımıza çıkmasına rağmen hâlâ Wolverine’nin düzgün bir köken hikâyesi bulunmuyor. Marvel Sinematik Evreni’nindeki neredeyse her karakterin düzgün bir köken hikâyesi olduğunu düşünürsek, Wolverine’nin de bu durumdan nasibini alacağı öngörülüyor.

Yeni solo filmler, Logan gibi “R-Rated” olabilir:

Marvel Sinematik Evreni’nin, Wolverine için Logan tarzı yeni solo filmler yapacağı bilinen bir gerçek. Logan’ın asıl başarısı ise karakterin daha özgür bir şekilde karanlık ve vahşi taraflarını ortaya çıkarabilmesi olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle Logan sinemalarda “R-Rated” yani 17 yaş ve üzeri izleyici kitlesine uygun bir şekilde gösteriliyordu.

X-Men filmleri ise PG-13 yani 13 yaş ve üzeri şeklinde gösteriliyordu. Bu nedenle karakterlerin daha gerçekçi ve karanlık tarafları ortaya çıkamıyordu. Bu sebeple Marvel Studios’un yeni Wolverine filmlerini R-Rated olacak şekilde çekmesi bekleniyor ve öneriliyor.

Marvel, Wolverine - Jean Grey (Phoenix) romantizminden kaçınmalı:

21st Century Fox Wolverine’nin de karakterin büyük bir kısmı Jean Grey ile bir türlü yolunda gitmeyen aşk ve romantizmden oluşuyordu. Logan’ın her sevdiğine kötü bir şey olması X-Men ve solo Wolverine filmlerinde oldukça fazla işlenen bir konu hâline geldi ve hayranları sıkmaya başladı.

Wolverine’i daha ilgi çekici hâle getirmek için Marvel’ın bu tarz konulardan uzak durması gerektiği düşünülüyor. Hâlâ Wolverine hakkında anlatılmamış birçok hikâye bulunuyor. Bu nedenle Marvel’ın tozlu raflara kaldırılmış çizgi romanlara bir göz atması gerekiyor.

Hayranların merakla beklediği “Sarı Kostüm” gelmeli:

Varolan X-Men serisinde hayranların bir diğer çok tartıştığı konu ise karakterlerin giydiği siyah deri kostümlerdi. Bu kostümler her ne kadar hoş görünse de çizgi romanlarda X-Men karakterlerinin kostümleri daha renkli ve parlak bir görünüme sahipti. Hayranlar da bir noktada çizgi romanlara bağlı kalan bir kostüm tasarımı görmek istiyordu.

Kabul edelim saçma ve ciddiyetsiz görünmeyecek, sarı renkte klasik bir Wolverine kostümü tasarlamak epeyce zor. Fakat Marvel Studios, çizgi roman versiyonuna sadık kalan bir Scarlet Witch kostümü yapabildiyse, Wolverine’nin sarı deri kostümünün de altından kalkabileceği düşünülüyor.

Yeni X-Men daha farklı kötülerle yüzleşmeli:

X-Men evreni devasa kötü karakter kataloğuna sahip bir çizgi roman serisi. Varolan X-Men filmlerini hatası ise Magneto ve Mystique gibi kötü karakterlerden bazılarını neredeyse her filmde karşımıza çıkarması oldu. Fakat Marvel’ın artık bu karakterlere yeni filmlerde yer vermemesi gerektiği düşünülüyor.

Wolverine ve X-Men’in yeni filmlerinde karakterler, daha önce ekranlarda gördüğümüz kötülerin yenilenmiş versiyonları ile savaşmamalı. Bunun yerine hayranlar ve eleştirmenler; Mister Sinister, Omega Red ve Daken gibi yeni kötüleri ekranlarda görmeyi bekliyor.

Diğer X-Men karakterleri daha çok ön plana çıkmalı:

X-Men serisinin hemen hemen her filminde Wolverine, olmaması gereken durumlarda bile başrol olarak karşımıza çıktı. Bunun nedeni ise o dönemde Hugh Jackman’ın oldukça popüler olmasıydı ve Fox bunu gişe gelirleri için kullanmak istiyordu. Fakat Wolverine, çizgi romanlarda X-Men ekibinin lideri olmaktan çok uzak bir isim. Aslında Wolverine X-Men ekibinde sadece bir yan karakter.

Marvel Sinematik Evreni ile beraber, Hugh Jackman’ın popülerliği sebebiyle ikinci plana atılan Kitty Pryde, Rogue ve Nightcrawler gibi diğer havalı X-Men karakterlerini ekranda daha çok görmeyi bekliyoruz.

Marvel Sinematik Evreni’nin müthiş yoğunluğu nedeniyle yeni X-Men ve Wolverine filmleri daha birkaç sene ekranlarda yer almayacak gibi görünüyor. Yine de Marvel’ın son dönemlerde attığı adımlar nedeniyle, Wolverine’i birkaç yeni Marvel dizisinde veya filminde yan karakter olarak görebileceğiz gibi duruyor. Sizler Wolverine hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni Wolverine eski versiyonuna göre hangi değişikliklere sahip olmalı? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın :)