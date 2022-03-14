Women in Tech: Inspiring Career Stories, 15 Mart’ta Başlıyor

Türkiye'nin ve dünyanın en saygın şirketlerindeki kadınların ilham verici kariyer hikayelerini anlatacağı Women in Tech: Inspiring Career Stories, 15-16 Mart tarihinde online olarak düzenlenecek.

Coderspace tarafından düzenlenen ve teknoloji dünyasının önde gelen kadın yetkililerinin katılacağı Women in Tech: Inspiring Career Stories etkinliği 15-16 Mart tarihlerinde online olarak düzenlenecek.

Etkinlikte Türkiye’nin ve dünyanın en büyük şirketlerindeki kadın yöneticiler konuşma yapacak

Etkinlikte Trendyol, Garanti BBVA, Intertech, DefineX, SabancıDX, Lely, İşNet, Google, Sahibinden.com, Havelsan ve Mercedes-Benz gibi şirketlerde üst düzey pozisyonlarda çalışan kadın yetkililer ilham verici kariyer hikayelerini ve şirketlerin çalışma ortamlarını katılımcılar ile paylaşacak.

15-16 Mart tarihinde Coderspace üzerinden tamamen ücretsiz bir şekilde yapılacak olan Women in Tech: Inspiring Career Stories’e katılmak için burada bulunan bağlantıyı kullanarak etkinliğe kaydolabilirsiniz.