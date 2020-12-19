Women Power Etkinliği İçin Geri Sayım Başladı

29 yıllık tecrübesiyle Türkiye’nin en aktif öğrenci topluluklarından biri olan ODTÜ İşletme Topluluğu (METUBIZ), 19 Aralık (bugün) başlayacak Women Power için hazırlıklarını tamamladı.

Women Power; kadınların iş, spor ve sanat hayatındaki yerine vurgu yapmak amacıyla alanlarında önemli başarılara imza atmış; üst düzey yöneticiler ve girişimciler, spor dünyasında ilkleri başaranlar, saygıdeğer sanatçılar ve asla pes etmeyen kadınlar ile tek gün, paneller ve oturumlar şeklinde gerçekleştirilen bir etkinliktir.

Etkinliğin temelini, kadının hayalini kurduğu ve yapmak istediği her şeyi yapabileceği inancı oluştururken, zihniyetini ve vicdanını inandığımız değerler ve sosyal sorumluluk bilinci oluşturur.

Tamamen online ve ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilecek olan Women Power etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinliğe kayıt olup katılmak için buraya tıklayabilirsiniz.