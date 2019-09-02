World of Warcraft Classic, Twitch’te Yeni Bir Rekor Kırdı

2000’lerin başındaki klasik atmosferi yeniden yaşamak isteyenlere Blizzard’ın sunduğu World of Warcraft Classic, Twitch’te anlık olarak en fazla izleyiciye sahip olan kategori rekorunu kırmayı başardı.

Geçtiğimiz haftalarda fazlasıyla değindiğimiz World of Warcraft Classic, bildiğiniz gibi geçen hafta çıkışını gerçekleştirdi. Çıkışıyla birlikte oyun, oyunculardan büyük ilgi ve beğeni toplamayı başardı. WoW Classic, bunların meyvesini almış olacak ki yeni bir rekora imza attı. Oyun, Twitch’te anlık en fazla izleyiciye sahip olma rekorunu tam 1,1 milyon izleyici ile kırdı.

Bir önceki hafta pazartesi günü Horde ve Alliance klanlarına üye olan kişiler, Blizzard’ın daha önceden kullanıma açtığı "eski arkadaş bulma forumları" sayesinde birbirlerini buldular ve oyunu birlikte keyifle oynadılar. Hatta oynamak ile kalmayıp bir de oyunun Twitch gibi önemli bir medya mecrasında dünya rekoru kırmasını sağladılar.

Forumların popülasyona etkisi büyük:

Blizzard, World of Warcraft Classic'le oyunu ve oynanışı değiştiren 7 güncellemenin öncesindeki orijinal Azeroth'u içeren oyunu özgün bir şekilde yeniden hayata geçirdi. Daha önce bahsettiğimiz forumlar sayesinde eski dostlarla bir araya gelinebiliyor ve yeni müttefikler edinilebiliyor.

World of Warcraft Classic, 27 Ağustos'ta (Türkiye saatiyle 28 Ağustos, 01.00) Blizzard tarafından piyasaya sunuldu. World of Warcraft'a hâlihazırda aboneliği devam edenler, oyunu hiçbir ekstra ücret ödemeden oynayabiliyorlar. Aynı şekilde eğer WoW Classic aboneliği alırsanız normal WoW’u da oynayabiliyorsunuz.