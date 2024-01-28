CSAM konusu üzerine yoğunlaşan X, 100 kişilik bir ekip için Austin'de ofis açacak.

Dünyanın en popüler mikro blog platformu X, Elon Musk satın aldığından bu yana pek çok tartışmanın konusu oldu. Bu tartışmalar, platformun reklamverenlerle arasının açılmasına ve büyük gelir kayıpları yaşamasına neden olmuştu. Öte taraftan da platformun takdir topladığı özellikleri ve adımları da mevcut.

Bunların en günceli de yakın zamanda ortaya çıktı. CSAM olarak kısaltmasıyla bilinen ve çocukların cinsel istismarını içeren konuya karşı X, sadece bunun üzerine odaklanacak bir takım kurma kararı aldı. Söz konusu takımın ana merkezi de olacak ve bu bina, Texas’ta olacak.

100 kişilik takımdan oluşacak.

Platform, Texas’daki güvenlik ofisine 100 adet tam zamanlı çalışan alacağını duyurdu. Hâlihazırda bu konu hakkında incelemelere maruz kalan platform, Elon Musk’ın kendisini devralmasından bu yana ilk kez bu tarz bir güvenlik takımına sahip olacak. Fakat söz konusu ekibin tam olarak ne yapacağı ve bu ekibin barındıracak ofisin ne zaman açılacağına yönelik bir bilgi paylaşılmadı.

Operasyon tarafından sorumlu olan Joe Benarroch, CSAM konusunun yanında hakaret gibi konulara da odaklanılacağını belirtti. Yakın zamanda yine kendisini Taylor Swift konusuyla duymuştuk. Benarroch, yayılan yapay zekâ görsellerinin ardından geçici süreliğine Taylor Swift aramalarını kısıtladıklarını duyurmuştu.

Peki CSAM nedir?

CSAM (Child Sexual Abuse Material), çocukların cinsel istismarını içeren, çağrıştıran veya herhangi bir şekilde çocuk istismarıyla ilişkilendirilebilecek materyalleri kapsıyor.

Son olarak X, benzer bir iş için maaş aralığı olarak 50 bin ila 55 bin dolar arası gösteriyor. Sizce bu 100 kişilik yeni ekip, bahsedilen konuların üstesinden gelebilecek mi?