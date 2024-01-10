X, Ocak 2022'de getirilen NFT'leri profil fotoğrafı yapma özelliğini platformdan kaldırdı. Yalnızca ücretsiz abonelerin kullanabildiği bu özellik, az sayıda kişi tarafından kullanılıyordu.

X, eski adıyla Twitter, Elon Musk yönetimine geçmeden önce NFT desteği getirmişti. Ocak 2022’de tanıtılan bu özellik, o zamanlarda “Blue” olarak adlandırılan, şimdi ise Premium ismini alan ücretli abonelik sistemine üye olanlar tarafından kullanılabiliyordu. Kullanıcılar, profil fotoğraflarını NFT yapabiliyor, bu fotoğraflara tıklandığında ise eklenen NFT’lerin detaylarına ulaşılabiliyordu.

Ancak bugün özellik hakkında yeni bir gelişme yaşandı. X, NFT özelliğini sessiz sedasız kullanımdan kaldırdı. Ücretli aboneler artık profil fotoğraflarını NFT yapamayacak.

X’in NFT profil fotoğrafları çok az sayıda kullanıcı tarafından kullanılıyordu

Jack Morse / Mashable

X, Premium destek sayfası üzerinden NFT’ler ilgili tüm açıklamaları sildi. Hâlihazırda bu tarz profil fotoğraflarına sahip olan kişilerin etkilenmediğini belirtelim. Bu hesaplarda NFT profil fotoğrafları duruyor. Şirketin ilerleyen zamanlarda bunları da kaldırıp kaldırmayacağı belli değil.

Tüm şirketler gibi yapay zekâya odaklanan X, NFT özelliğinin neden kaldırıldığıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak bu hamlenin pek şaşırtıcı olmadığını söylememiz gerek. X’te NFT profil fotoğrafı kullananların sayısı yok denecek kadar az sayıdaydı.

Diğer platformlardan da NFT’ler hakkında benzer hamleler görüyorduk. Birçok şirket, NFT’lerin çok popülerleştiği dönemde bu tarz özellikler getirmiş ancak sonradan vazgeçmişti. Örneğin Meta, Instagram ve Facebook’taki NFT desteğine Mart 2023’te son vermişti.

Birkaç yıl önce tüm dünyayı kasıp kavuran NFT çılgınlığı, sonrasında büyük kan kaybetmişti. Eylül 2023’teki bir rapor, NFT’lerin %95’inin artık hiçbir değerinin kalmadığını ortaya koymuştu. Ancak geçtiğimiz aralık ayında CryptoSlam tarafından yayımlanan veriler, toparlanma yaşandığını ve son birkaç ayda işlemlerin 1,6 milyar doları aştığını gösterdi. Yine de NFT’ler hakkındaki şüphelerin hâlen çok fazla olduğunu ve gelecekteki durumlarının belirsiz olduğunu söylemek gerek.