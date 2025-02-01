Xbox'ta %85-90'a kadar çıkan indirimler sunan Ay Yeni Yılı İndirimi başladı. Biz de kampanyada fiyatı düşen oyunları derledik.

Ocak ayının sonuna gelirken oyun platformlarındaki kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Tabii her zamanki gibi Xbox’ta da önemli indirimler var. Biz de bu içeriğimizde Xbox’ın birkaç gün önce başlattığı Ay Yeni Yılı İndirimi’ne göz atıyoruz.

Xbox’ın Ay Yeni Yılı İndirimi’nde büyük yapımlar da dahil birçok oyunda %85-90’lara varan oranda indirimler sunuluyor. Kampanya, 6 Şubat’a kadar devam edecek. Yani süre oldukça kısa. Eğer yeni bir oyun arıyorsanız bu indirimleri kaçırmamanızı öneririz.

Xbox Ay Yeni Yılı İndirimi’nde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Call of Duty: Black Ops 6 2.799 TL 1.959,99 TL (%30) Dragon Age: The Veilguard 2.899 TL 1.739,99 TL (%40) Star Wars Outlaws 2.800 TL 1.680 TL (%40) EA Sports FC 25 Ultimate Sürüm 3.999 TL 1.599,99 TL (%60) Senua's Saga: Hellblade II 849 TL 594,30 TL (%30) Alan Wake 2 Deluxe Sürüm 1.499 TL 749,50 TL (%50) A Way Out 152,50 TL 30,50 TL (%80) Anthem 349,99 TL 52,49 TL (%85) Assassin's Creed Mirage 900 TL 360 TL (%60) Assassin's Creed Odyssey 600 TL 198 TL (%67) Astroneer 280,25 TL 92,48 TL (%67) Battlefield 1 117,50 TL 11,75 TL (%90) Battlefield 2042 559,99 TL 83,99 TL (%85) Call of Duty Modern Warfare 2.159,99 TL 712,79 TL (%67) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 193,75 TL 77,50 TL (%60)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.