The Elder Scrolls 6, 'Xbox'a Özel' Olabilir

Sevilen RPG oyunu The Elder Scrolls'un yeni oyunu The Elder Scrolls 6'nın Xbox'a Özel olabileceği dedikoduları bir süredir etrafta dolaşmakta. Bu söylenti hala belirsizliğini koruyadursun; Xbox başkanı Phil Spencer, bir röportaj esnasında bu söylentinin doğru olabileceğinin sinyallerini verdi.

Xbox başkanı Phil Spencer’ın yeni bir röportajında söylediklerine bakacak olursak, efsane RPG serisi The Elder Scrolls'un devam oyunu Elder Scrolls 6’nın Xbox'a özel olması giderek daha da olası görünüyor.

GQ'ya konuşan Phil Spencer, The Elder Scrolls 6'nın yalnızca Microsoft platformu üzerinden piyasaya sürülerek Starfield'ın ayak izlerini takip edeceğini ima etti. Spencer ayrıca bu kararın, “başka bir platformu cezalandırmakla alakalı değil” de Xbox müşterilerine “eksiksiz bir paket” sunma girişiminin bir parçası olduğunun altını çizdi.

The Elder Scrolls 6’nın Xbox'a özel olup olmayacağı hala belli değil

Spencer, "Xbox'ta olmak adına elimizde olanların tam paketini getirebilmemizi istiyorum. The Elder Scrolls VI'yı düşündüğümde bu doğru olurdu. Herhangi bir franchiseımızı düşündüğümde bu doğru olurdu. " ifadelerini kullanarak bunun mümkün olduğu ihtimalini doğruladı. Bu, Deathloop geliştiricisi Arkane veya Doom'un geliştiricisi iD Software gibi bu yılın başlarında tamamlanan Zenimax satın alımının bir parçası olarak Xbox ailesine getirilen diğer stüdyoların PlayStation hayranları için pek de iyi bir haber olmayabilir; ancak şöyle bir düşündüğümüzde aslında bu çok da büyük bir sürpriz olmazdı açıkçası.

Bethesda'dan Pete Hines, geçtiğimiz ağustos ayında Starfield PS5'in gerçekleşmeyeceğini doğrulamış ve bunu, The Elder Scrolls 6'nın "planlanmış" bir Xbox’a özel olduğunu gösteren raporlar takip etmişti. Satın alma işleminden bu yana Microsoft, Zenimax'ın son PlayStation yükümlülükleri olan Deathloop ve Ghostwire Tokyo'nun karşılanacağını, ancak bundan sonra durumun değişeceğini de açıkça belirtmişti.

Skyrim hangi platformlarda piyasaya sürülürse sürülsün, bunun yaşanması muhtemelen birkaç yıl daha alacak gibi duruyor. Geçen hafta Todd Howard, The Elder Scrolls 6'nın 2026'ya kadar gelmeyebileceğini ima ederek; Starfield'ın gelecek yıl lansmanını ve Bethesda'nın üzerinde çalışmakta olduğu dört ila beş yıllık geliştirme döneminden bahsetmişti.