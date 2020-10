Xbox Game Studios, Bu Sene 15 Oyun Yayınlayarak Rekor Kırdı

Microsoft bünyesinde bulunan Xbox Game Studios, 2020'yi rekorlarla dolduruyor. Bu sene şu ana kadar Xbox Game Studios çatısı altında 15 oyun çıktı ve bunlardan 10 tanesi yeni oyunlardı.

Konsol tarafında Sony'nin PlayStation'ına karşı elini güçlendirmek isteyen Microsoft, son yıllarda Xbox Game Studios'a büyük yatırımlar yaptı. Şirket, irili ufaklı birçok oyun stüdyosunu bünyesine dâhil etti.

Microsoft, bugün yaptığı bir duyuruda Xbox Game Studios'un bu sene içerisinde rekor sayıda birinci taraf oyun çıkardığını açıkladı. Üstelik çıkan oyunlar sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da varlık gösterdi ve endüstri içerisinde oldukça önemli ödüllerin sahibi olmayı başardı.

Xbox Game Studios, bu sene içerisinde 15 oyun yayınladı

Microsoft'ta Xbox Oyun Pazarlama Genel Müdürü Aaron Greenberg, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı yazıda "Xbox Game Studios içerisindeki yetenekli ekiplerimizin bu sene rekor sayıda birinci taraf oyuncu çıkarmak için olağanüstü çalışmaları ve kendilerini adamaları beni çok heyecanlandırdı. Yayınladığımız oyunlar için rekor dolu bir yıl olmasına ek olarak bu oyunlarımız oldukça olumlu eleştiriler aldı" ifadelerini kullandı.

Greenberg, şu ana kadar 2020 yılı içerisinde Xbox Game Studios'un 15 oyun yayınladığını, bunlardan 10 tanesinin yeni oyunlar olduğunu ve bunun Xbox için bir rekor olduğunu söylerken geliştirilen ve ileride çıkacak olan oyunlar olduğunu da dile getirdi. Oyuncular, 2020 yılı içerisinde Xbox Game Studios oyunlarında 1,66 milyar saat geçirdi ki bu da ayrıca bir rekor anlamına geliyor.

Microsoft'un uzun yıllardır elinde bulundurduğu Microsoft Flight Simulator'ın yeni sürümü, Metacritic'te 92 puan alarak bu senenin en yüksek puanlı oyunlarından bir tanesi oldu. Xbox tarafında ise Metacritic'te en yüksek puanı alan oyun 90 puan ile Ori and the Will of the Wisps oldu.

Şirket tarafından verilen bir diğer ilginç istatistik de Microsoft Flight Simulator oyuncularının 26 milyondan fazla uçuş gerçekleştirmesi ve 1 milyar milden fazla uçması oldu. Minecraft Dungeon'da ise geçtiğimiz iki ayda 6,9 milyondan fazla çok oyunculu oturum gerçekleştirildi ve bunların üçte iki 'co-op' olarak oynandı.