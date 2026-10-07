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Xbox'tan Dev Hamle: GTA 6 Bulut Oyun Hakları Satın Alındı!

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Xbox, GTA 6'yı çıkış gününde bulut üzerinden oynatma haklarını elde ederek oyunculara saatlik ödeme seçeneğiyle yeni bir erişim kolaylığı sunuyor.

Xbox'tan Dev Hamle: GTA 6 Bulut Oyun Hakları Satın Alındı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6 için rakip platformların sunamadığı benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

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Şirket içinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Xbox CEO'su Asha Sharma, GTA 6 özelinde başka hiçbir platformun yapmadığı bir hamleye imza atacaklarını açıkladı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre bu hamle, Xbox'ın GTA 6'nın bulut üzerinden oynanış haklarını garantilemesinden oluşuyor.

İçerikten Görseller

Xbox'tan Dev Hamle: GTA 6 Bulut Oyun Hakları Satın Alındı!
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Xbox Cloud Gaming & GTA 6 anlaşması neleri kapsıyor?

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Yapılan anlaşma sayesinde Xbox Cloud Gaming kullanıcıları, GTA 6'yı oyuna çıktığı ilk günden itibaren bulut üzerinden yayınlayarak oynayabilecek ancak anlaşmanın süresi ve detayları henüz netlik kazanmış değil. Rockstar Games'in henüz oyunun PC sürümünü duyurmadığı düşünüldüğünde, bu anlaşmanın standart konsol sahipliği şartını ortadan kaldırarak oyuna erişimi kolaylaştırması bekleniyor.

Bununla birlikte Xbox Strateji Yöneticisi Matthew Ball, X üzerinden yaptığı açıklamada şu an için söz konusu bulut anlaşmasının özel olmadığını ve PC yayınlarını kapsamadığını belirtti. Bu açıklama, anlaşmanın temel olarak Xbox konsolları üzerinden yayınlama haklarını kapsadığını ve web tarayıcıları veya standart mobil uygulamalar üzerinden erişimin kısıtlı olabileceğini gösteriyor.

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