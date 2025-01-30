Sony'nin PC'ye getirdiği PlayStation özel oyunlarından Marvel's Spider-Man 2, nihayet PC için piyasaya sürüldü.

Merakla beklenen Marvel's Spider-Man 2'nin PC sürümü nihayet çıktı ve uzunca süren bekleyişin ardından oyunun PC fiyatı da belli oldu.

Sony son dönemde konsola özel geliştirdiği oyunları PC'ye teker teker getirmeye başladı ve bunlar arasında en çok beklenenlerden biri olan Marvel's Spider-Man 2 de bugün itibarıyla artık PC için piyasaya sürülmüş durumda.

Steam'de 59,99$, Epic Games'te 1.499 TL

Her ne kadar oyunun mağaza sayfaları açılmış olsa da düne kadar ne bir sistem gereksinimleri ne de fiyat bilgisi paylaşılmamıştı. İlk olarak dün PC sistem gereksinimlerini açıklayan Sony, bugün de oyunun 19.00 itibarıyla piyasaya sürülmesiyle satış fiyatını açıklamış oldu.

Steam üzerinden 59,99$ fiyat etiketiyle satışa sunulan Marvel's Spider-Man 2, Epic Games tarafında çok daha ucuz bir şekilde 1.499 TL fiyat etiketine sahip.

Oyunun sistem gereksinimlerine buradan ulaşabilirsiniz: