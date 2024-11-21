Xbox FreePlayDays kapsamında bu hafta sonu ücretsiz olacak oyunlar belli oldu.

Xbox, düzenli olarak her hafta “FreePlayDays” ismini verdiği bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlikte oyunseverlere hafta sonu boyunca belli oyunları ücretsiz olarak deneme imkânı sunuyor. Bu fırsattan genelde Game Pass üyeleri yararlanabiliyor. Tabii ara sıra herkese sunulan oyunlar da oluyor.

Şimdi ise bu hafta sonu hangi yapımların ücretsiz olacağı belli oldu. Xbox kullanıcıları, toplam değeri 7.097 TL olan 3 oyunu ücretsiz bir şekilde deneme imkânına sahip olacaklar.

İşte bu hafta sonu Xbox’ta ücretsiz oynayabileceğiniz oyunlar

Oyun Normal fiyatı F1 24 2.899 TL NHL 25 2.899 TL Warriors Orochi 4 Ultimate 1.299 TL

Bu oyunlar, 24 Kasım Pazartesi gününe kadar ücretsiz oynanabilecek.

Ücretsiz oyunları nasıl oynayabilirsiniz?

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Microsoft Store üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.